Liga MX: así quedaron las semifinales del Clausura 2026 rumbo a la final

Quedaron definidas las semifinales del Torneo de Clausura en la Liga MX. Calificaron los cuatro primeros lugares de la tabla general, de tal suerte que Pumas de la UNAM, el Rebaño Sagrado de las Chivas del Guadalajara y los Tuzos del Pachuca, del primero al cuarto lugares del escalafón clasificaron a la siguiente fase y chocarán por el anhelado boleto a la gran final, previo a que arranque la justa mundialista.
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En la primera llave, el conjunto azulcrema, líder de la fase regular, enfrentará a los Tuzos del Pachuca, que avanzaron como el mejor cuarto lugar del certamen.
En la otra confrontación chocarán dos de los cuatro equipos llamados grandes, las Chivas Rayadas del Guadalajara, sublíderes de la campaña regular, ante la Máquina Cementera de la Cruz Azul, terceros del certamen.
Se espera que este día la Liga MX dé a conocer fechas y horarios de la fase semifinal, que tentativamente se disputará a visita recíproca miércoles y jueves para la ida, en tanto que la vuelta sería sábado y domingo.
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PUMAS-PACHUCA
Aunque los enfrentamientos entre Pachuca y Pumas en Liguilla han sido escasos, la rivalidad en fases definitivas se caracteriza por un balance casi perfecto. Durante la era de los torneos cortos, ambos equipos han disputado cuatro series de eliminación directa, con dos triunfos para cada institución.
El duelo más recordado y de mayor trascendencia favoreció a los universitarios. En el Clausura 2009, Pumas se coronó campeón de la Liga MX al vencer a Pachuca en una final dramática que se definió en tiempos extra con un marcador global de 3-2, lo que le valió a la UNAM para amarrar la sexta estrella de su historia.
Este antecedente representa uno de los capítulos más intensos en la historia reciente de ambos clubes y añade un peso emocional al actual cruce en Liguilla.
CHIVAS-CRUZ AZUL
Cruz Azul y Chivas se han enfrentado en tres series de Liguilla durante la era de torneos cortos. El balance favorece claramente a la Máquina Celeste, que ha avanzado en dos ocasiones, mientras que el Rebaño Sagrado ha logrado eliminar a los cementeros en una sola oportunidad.
El primer cruce se registró en los cuartos de final del Verano 1999, en los que Cruz Azul avanzó.
Chivas tomó revancha años después, en el Apertura 2006. El conjunto rojiblanco eliminó a Cruz Azul en cuartos de final y posteriormente se coronó campeón de la Liga MX.
El antecedente más reciente data del Apertura 2025. Cruz Azul volvió a imponerse en cuartos de final en una serie cargada de intensidad ofensiva y un cierre dramático.
Este historial reciente añade tensión y morbo deportivo al actual enfrentamiento entre dos de los conjuntos más populares e históricos de México.