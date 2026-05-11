Liga MX: así quedaron las semifinales del Clausura 2026 rumbo a la final

Quedaron definidas las semifinales de la Liga MX con duelos entre Pumas-Pachuca y Chivas-Cruz Azul tras una fase llena de historia, rivalidad y antecedentes intensos

Quedaron definidas las semifinales del Torneo de Clausura en la Liga MX. Calificaron los cuatro primeros lugares de la tabla general, de tal suerte que Pumas de la UNAM, el Rebaño Sagrado de las Chivas del Guadalajara y los Tuzos del Pachuca, del primero al cuarto lugares del escalafón clasificaron a la siguiente fase y chocarán por el anhelado boleto a la gran final, previo a que arranque la justa mundialista.

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En la primera llave, el conjunto azulcrema, líder de la fase regular, enfrentará a los Tuzos del Pachuca, que avanzaron como el mejor cuarto lugar del certamen.

En la otra confrontación chocarán dos de los cuatro equipos llamados grandes, las Chivas Rayadas del Guadalajara, sublíderes de la campaña regular, ante la Máquina Cementera de la Cruz Azul, terceros del certamen.

Se espera que este día la Liga MX dé a conocer fechas y horarios de la fase semifinal, que tentativamente se disputará a visita recíproca miércoles y jueves para la ida, en tanto que la vuelta sería sábado y domingo.