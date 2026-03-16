Consulta los resultados de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX y la tabla de posiciones actualizada de todos los equipos

La Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y con ello la tabla general sufrió algunos movimientos importantes. Sin embargo, lo que no cambió fue el liderato de Cruz Azul, que a pesar de empatar en su compromiso del fin de semana se mantiene en el primer lugar con 26 puntos.

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Cruz Azul sigue en la cima, pero Toluca y Chivas presionan

Detrás de La Máquina aparece Toluca con 25 unidades, seguido muy de cerca por Chivas del Guadalajara con 24 puntos. La pelea por el liderato se mantiene muy cerrada entre los primeros lugares, lo que promete un cierre de torneo muy competitivo.

Se reanudan las acciones en el Olímpico Universitario.



VAMOOOOOOOOOS. pic.twitter.com/hO5Nfh23nu — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 15, 2026

Además, el Rebaño Sagrado todavía tiene un partido pendiente ante León, programado para el 18 de marzo, por lo que una victoria rojiblanca podría mover a Cruz Azul del primer lugar de la clasificación general.

Pachuca y Pumas se mantienen en la pelea

En la cuarta posición se ubican los Tuzos del Pachuca con 21 puntos, manteniéndose dentro de la pelea por los puestos altos de la tabla. Muy cerca aparece Pumas UNAM con 20 unidades, equipo que también busca asegurar su lugar en la fase final del campeonato.

Equipos que completan la zona de Liguilla

La zona de clasificación directa a la Liguilla la completan Tigres, América y Atlas, los tres con 17 puntos, lo que refleja lo cerrada que se encuentra la competencia en la parte media de la tabla.

Estos equipos todavía tienen margen para escalar posiciones en las próximas jornadas, por lo que cada partido restante será clave para definir su lugar en la clasificación.

Monterrey se queda fuera de los puestos de clasificación

Por ahora, Monterrey se encuentra fuera de la zona de clasificación, ubicándose a tres puntos de los puestos de Liguilla. Los Rayados deberán mejorar su rendimiento en las siguientes jornadas si quieren volver a meterse en la pelea por el título del Clausura 2026.

Tabla de posiciones del Clausura 2026