Lista de convocados de Liga MX al Mundial saldrá antes de la Jornada 17

Duilio Davino aseguró que todos los jugadores llamados y que no estén en Liguilla irán a la Copa del Mundo

La lista de futbolistas convocados a la Selección Mexicana que jueguen en la Liga MX se dará a conocer en la semana previa a la Jornada 17 del Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian México vs. Serbia en Toluca, último duelo de preparación antes del Mundial

Durante el anuncio del último juego de preparación de México, el cual será ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca el 4 de junio, el director de Selecciones Nacionales Varoniles, Duilio Davino, estableció cuándo se hará pública esa lista.

“Sería en la semana previa a la última Jornada de la Liga MX; tendrán después unos días de descanso los muchachos e inicia la concentración el 6 de mayo”, dijo Davino en el Palacio de Gobierno en Toluca, donde fue la presentación del juego.

De tal forma que ya quedó formalmente definido que la concentración final iniciará ese día y se efectuará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México, mes y medio antes del debut ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Davino no especificó el día en que se hará oficial la lista, pero será entre el 20 y 23 de abril, ya que la última fecha del torneo inicia el viernes 24 y termina el domingo 26.

Una vez que se termine la fase regular, los convocados al Mundial tendrán semana y media de descanso, antes de reportar en el CAR bajo las órdenes de Javier Aguirre.

El directivo precisó que solamente se darán a conocer a los jugadores que militan en el balompié nacional; los que se desempeñan en el extranjero, se darán a conocer posteriormente.

“Públicamente no (incluirán a los jugadores que militan en el extranjero); primero saldrá la lista de los jugadores de nuestra liga y posteriormente estarán los europeos“.

“En la semana previa a la última jornada de la Liga MX saldrá la lista, y después de eso tendrán unos días de descanso los muchachos, e inicia la concentración el 6 de mayo”



Duilio Davino es contundente rumbo a la Copa del Mundo pic.twitter.com/S0DSc4EDWj — Claro Sports (@ClaroSports) April 14, 2026

Todos los que no vayan a Liguilla irán al Mundial

Duilio Davino dejó claro que todos los futbolistas que vayan a la concentración con la Selección Mexicana y por ende no estén en la Liguilla, tienen su lugar asegurado en la Copa del Mundo.

Había dudas en torno a ello, ya que Javier Aguirre primero tiene la facultad de presentar una prelista de hasta 55 jugadores el 11 de mayo; la convocatoria final con 26 futbolistas debe entregarse a la FIFA a más tardar el 1 de junio.

Entonces, cabía la posibilidad de que el técnico nacional llamara a más jugadores de los clubes mexicanos, se los quitara para la Liguilla y al final no los llevara al Mundial.

Eso quedó descartado por Duilio Davino, quien garantizó que todo aquel convocado de la Liga MX estará en la lista de 26 jugadores.

“No habrá ningún jugador que esté en la lista que se pierda la Liguilla y que no vaya al Mundial. Javier ya la tiene muy cerca (de completar la lista final)”.

Van a valorar a Marcel Ruiz a ver si llega al Mundial

Por último, el directivo también se refirió a la situación de Marcel Ruiz, quien está intentando llegar al Mundial, pese a que tiene una lesión en los ligamentos de la rodilla. El jugador del Toluca ha llevado un tratamiento sin cirugía y estaría dispuesto a arriesgar el físico por estar con la Selección.

“Marcel está intentando poder trabajar, entrenar y jugar con la lesión que tiene y vamos a ver cómo responde en estos días”.