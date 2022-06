Llaman legisladoras a defender derechos ganados e impedir retrocesos

POR PATRICIA RAMÍREZ

La presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, advirtió que no podemos bajar la guardia para impedir que haya retrocesos en materia de derechos y libertades, cómo sucedió en Estados Unidos en el caso del aborto, “porque si nos descuidamos en cualquier momento pueden arrebatárnoslos”.

Durante la inauguración de la Semana Pride en la Cámara de Diputados, subrayó que es muy importante el trabajo legislativo para avanzar en esta materia e insistió en que los derechos ganados tienen que defenderse.

Añadió que la agenda de la diversidad se trata del reconocimiento de derechos y ante esto “no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de luchar por los derechos, porque en cualquier momento se nos pueden arrebatar”.

Señaló que los logros que se han obtenido para reconocer los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ ya están consagrados en la Constitución, en su artículo primero y advirtió que la mejor forma de celebrar la riqueza que ofrece la diversidad es mediante estos diálogos, mediante las expresiones culturales.

En el mismo sentido, la presidenta de la Comisión de Diversidad, Salma Luévano Luna, subrayó que no es momento de bajar la guardia, por el contrario, es momento de estar presentes, para afianzar la lucha de los derechos de la comunidad de la diversidad.

“Estamos viendo ese péndulo, no podemos permitir que regrese, los derechos humanos no son regresivos, son progresistas, no permitamos que se regrese, sino que se avance”, advirtió.

Agregó que la agenda de la comunidad LGBTTTIQ+ se fundamenta en los derechos humanos y no tiene colores partidistas, refirió que es una agenda que debe estar presente en la legislación actual y no esperar más para hacerla visible.

El diputado Víctor Gabriel Varela López hizo hincapié en la pérdida de derechos que se han dado en países como Estados Unidos, una nación que es entendida como progresista.

Apuntó que es deber de todos mantener la lucha, recordó que “los derechos no se negocian, ni se escatiman”; por ello, instó a las organizaciones y activistas a obligar e impulsar a los legisladores de todos los partidos a tener presente la agenda de la diversidad.