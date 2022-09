Llega Nancy Pelosi a Armenia

EFE

Foto: Reuters

TIFLIS.- El avión de la presidenta de la Cámara de Representantes de EU, Nancy Pelosi, ha aterrizado en el aeropuerto de Zvartnots, en las afueras de Ereván, informaron medios armenios.

Las calles que llevan del aeropuerto al centro de Ereván fueron adornadas con las banderas armenias y estadounidenses, según imágenes publicadas en redes sociales.

Today, I am leading a Congressional delegation to Armenia to highlight the strong commitment of the United States to security, economic prosperity, and democratic governance in Armenia and the Caucasus region.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 17, 2022