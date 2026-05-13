Lluvias madrugan arranque del Plan Tlaloque; mañana será presentado en la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que este miércoles será presentado el “Operativo Tlaloque 2026”, con el despliegue de personal, maquinaria y equipo para atender la temporada de lluvias, luego de las precipitaciones registradas la noche del lunes que dejaron 54 viviendas afectadas, 38 encharcamientos y el desbordamiento del Río de los Remedios en Azcapotzalco.

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Brugada Molina y el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, advirtieron que mayo y junio podrían registrar lluvias por encima del promedio histórico, por lo que llamaron a la población a evitar tirar basura en calles, barrancas y drenajes, debido a que los residuos sólidos agravan las inundaciones y obstruyen la infraestructura hidráulica.

Esparza Hernández informó que las lluvias del lunes fueron las más intensas registradas en lo que va del año y que en algunas estaciones hidrométricas se acumularon más de 72 milímetros de lluvia, cuando el promedio mensual histórico es de 51 milímetros.

El volumen acumulado alcanzó 28.5 millones de metros cúbicos de agua y la mayor concentración se registró en la zona poniente de la capital, particularmente en áreas de barrancas y cañadas. Las labores de atención concluyeron alrededor de las cinco de la mañana, en coordinación con la SSC, Protección Civil, Bomberos, Conagua y autoridades del Estado de México.

Miriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, detalló que los 38 encharcamientos se concentraron principalmente en Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Azcapotzalco.

Las viviendas afectadas se distribuyeron así: 45 en Azcapotzalco, tres en Tlalpan, tres en Xochimilco, dos en Magdalena Contreras y una en Cuajimalpa. Las colonias con mayores daños fueron Ampliación San Pedro Xalpa, Ampliación San Pedro Xalpa II y Pueblo de San Pedro Xalpa.

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, explicó que las inundaciones derivaron del desbordamiento del Río de los Remedios, cuya corriente proviene del Estado de México, donde se registraron lluvias de mayor intensidad. Se desplegó un operativo conjunto con Protección Civil, Guardia Nacional, Bomberos, SSC y autoridades mexiquenses.

Fueron habilitados dos albergues temporales, uno en la parroquia de San Isidro Labrador y otro en la colonia Providencia, además de un centro de mando en el mercado 23 de Abril para coordinar censos casa por casa y la entrega de agua potable, alimentos y apoyo para limpieza. Continúan las mesas de trabajo con el Estado de México para atender el problema histórico del desbordamiento del Río de los Remedios.