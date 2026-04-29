Lo de hoy, para los niños, son los videojuegos en línea…

Cambio de humor, secreto y solicitudes de chatear en Discord son señales de alerta que ESET pide a los padres tomar en serio.

Atrás quedaron aquellos tiempos cuando los niños esperaban su día para que les regalaran triciclos, bicicletas, rompecabezas o trompos; ahora están a la caza del nuevo videojuego en línea y del control más avanzado. Y por ello, el ciberacoso ha aumentado.

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Los videojuegos modernos no son solo juegos. Son redes sociales, chats grupales y aventuras compartidas, todo en uno.

Los niños pasan su tiempo libre construyendo ciudades en Minecraft, compitiendo con amigos o formando equipo con jugadores de eSports que nunca han conocido en persona, por lo que ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, junto a su iniciativa Digipadres, alerta que las mismas características que hacen que los videojuegos sean sociales y emocionantes también pueden exponer a los jugadores al ciberacoso, el hostigamiento y la manipulación.

“El ciberacoso en los videojuegos rara vez comienza con un incidente dramático. Lo más frecuente es que se trate de un comportamiento repetitivo que, poco a poco, transforma una actividad positiva en una experiencia estresante“, comenta Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

ESET señala cuatro señales de alerta a las que los padres, madres y tutores deben prestar atención:

La primera son los insultos constantes disfrazados de “cultura de los videojuegos”. La segunda es el cambio de humor después de jugar: hay que estar atentos si el juego termina y el niño parece tenso, enojado o pierde repentinamente el interés en un juego que disfrutaba.

La tercera es cuando hay solicitudes para trasladar la conversación a otro lugar, una táctica común de los ciberacosadores que piden al niño continuar chateando en Discord, WhatsApp u otra plataforma, pues cuando las conversaciones se dispersan, a los tutores les resulta más difícil supervisarlas.

Por último está el secreto y la evasión: si un niño esconde la pantalla repentinamente, juega solo con auriculares puestos, se niega a hablar del juego o se pone a la defensiva cuando se le pregunta, es posible que esté experimentando interacciones negativas y que no sepa cómo manejarlas.

El factor de protección más importante en este caso es construir una relación en la que el niño se sienta seguro hasta para pedir ayuda a alguno de sus padres.