Localizan sin vida a minero atrapado en la mina Santa Fe de Sinaloa

Tras el hallazgo de un trabajador sin vida, los rescatistas lograron rescatar con vida a Francisco Zapata Nájera tras 14 días; mientras tanto, la búsqueda de un tercer minero continúa

Catorce días después del derrumbe en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, los equipos de rescate lograron sacar con vida a Francisco Zapata Nájera, mientras que otro de los trabajadores atrapados fue localizado sin vida dentro del yacimiento.

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El Comando Unificado que coordina las acciones de búsqueda informó que, tras el hallazgo del cuerpo, se realizaron los procedimientos técnicos para su recuperación. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias para trasladarlo a la unidad forense, donde se efectuarán las pruebas correspondientes para su identificación.

El reporte sobre la localización del minero sin vida fue dado a conocer mientras continuaban las maniobras en el interior de la mina. Horas más tarde, durante la mañana de este miércoles, los rescatistas lograron sacar con vida a Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, quien salió a la superficie a las 10:36 horas, tras permanecer atrapado durante dos semanas.

El hallazgo de Zapata Nájera se produjo desde la tarde del martes, cuando los equipos de rescate lograron ubicarlo alrededor de las 13:50 horas en el interior de la mina. A partir de ese momento comenzó una maniobra para abrir paso entre los escombros y extraerlo de manera segura.

Antes de iniciar el ascenso, médicos y paramédicos ingresaron al sitio para revisarlo y estabilizarlo. Una vez en la superficie, el trabajador fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde recibe atención especializada.

Las labores de rescate han sido coordinadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad, brigadistas de Jalisco y autoridades del gobierno de Sinaloa.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, indicó que se mantuvo comunicación permanente con las familias de los mineros para informarles sobre el avance de las maniobras.

Horas después del rescate de Francisco Zapata Nájera, el Comando Unificado que coordina las acciones en la mina Santa Fe informó que fue localizado otro minero sin vida.

Tras el hallazgo, los equipos especializados realizaron los procedimientos técnicos para recuperar el cuerpo. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas para su identificación.

Con este hallazgo, las labores en la mina continúan, ya que aún permanece desaparecido un trabajador más, cuya localización sigue siendo buscada por el personal especializado que permanece en el sitio.