Logra Arrenda+ emisión bursátil de 1,000 mdp en BIVA

Recursos se serán para nuevos contratos de arrendamiento y crédito para Pymes, además de liquidar pasivos

Arrenda+ celebró el Grito BIVA en la Bolsa Institucional de Valores, con motivo de su emisión bursátil por mil millones de pesos, consolidando la mayor operación realizada por la empresa desde su creación.

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Los recursos obtenidos serán utilizados principalmente para la celebración de nuevos contratos de arrendamiento y crédito con clientes, así como para la liquidación de pasivos, fortaleciendo la capacidad de financiamiento de la compañía.

La operación se da en un contexto de creciente interés por instrumentos enfocados en financiamiento para pequeñas y medianas empresas (Pymes), un segmento que continúa enfrentando retos de acceso al crédito en México. Arrenda+, con más de 20 años de experiencia, se especializa en ofrecer soluciones de financiamiento, arrendamiento y crédito enfocadas en Pymes, clave para la actividad económica y la generación de empleo en el país.

María Ariza, directora general de BIVA, destacó la importancia de impulsar mecanismos de financiamiento que permitan fortalecer el crecimiento empresarial en México: “Esta emisión refleja cómo el mercado de capitales puede convertirse en una herramienta efectiva para ampliar el acceso al financiamiento de las Pymes en México”.

“En BIVA buscamos seguir impulsando operaciones que conecten a empresas en crecimiento con inversionistas interesados en apoyar la economía productiva del país“, dijo.

Con este Grito BIVA, Arrenda+ reafirma su compromiso con el financiamiento de empresas mexicanas, mientras BIVA continúa consolidándose como una plataforma que conecta emisores e inversionistas para impulsar el desarrollo económico del país.