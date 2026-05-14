Al comparecer ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, aseguró que desde que llegó a la administración de la alcaldía se ha reducido el homicidio doloso en 73 por ciento, en 47 por ciento el robo de autopartes y en 36 por ciento el robo de vehículos con violencia.

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Agregó que Álvaro Obregón se ubica en el número uno en eficiencia policiaca y la segunda con la mayor reducción de delitos de alto impacto. Destacó la adquisición de 125 patrullas para triplicar la capacidad de patrullaje.

🏛️Las y los diputados del #CongresoCDMX plantearon al titular de la @AlcaldiaAO cuestionamientos sobre seguridad, infraestructura cultural y protección civil, así como la ruta del #Cablebús, los programas “Gobernar de Noche”, “Puntos Dalia” y “Red Dalia”, además de la utilidad… pic.twitter.com/uNAAxxrfRn — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 13, 2026

Ante los cuestionamientos de los legisladores del PAN sobre las condiciones de la alcaldía, López Casarín aseguró que a su administración todavía le falta poner orden, porque le dejaron un desastre, pero tiene rumbo, al contar con un plan sustentado con la voz de la gente. “Somos una alcaldía distinta, nos distinguimos porque todos somos parte de la solución de los problemas que nos aquejan y dejamos atrás la soberbia”, dijo.

Ante los cuestionamientos por el aumento en la percepción de inseguridad en la demarcación, dijo que es fundamental distinguir entre percepción y realidad, por los mecanismos en los cuales se evalúan.

Asimismo, enfatizó que en la demarcación opera un Centro de Monitoreo activo 24/7 con más de 800 cámaras de videovigilancia enlazadas con 5 mil 844 cámaras del C5, además de una coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y un gabinete interinstitucional que sesiona semanalmente para atender temas prioritarios de violencia y seguridad.

🏛️👨🎤El alcalde @LopezCasarinJ respondió los cuestionamientos de las y los diputados del #CongresoCDMX y destacó la incorporación de 125 nuevas patrullas, la meta de contar con un “Punto Dalia” en cada unidad territorial y la ruta del #Cablebús que conectará la parte alta de la… pic.twitter.com/ceMfQbEaHe — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 13, 2026

Se refirió a la construcción del nuevo Centro Avanzado de Inteligencia (CAI) y la conformación de una Unidad de Análisis Criminal especializada para generar estrategias focalizadas de prevención y combate a la delincuencia.

Agregó además sobre la actualización del Atlas de Riesgo mediante el uso del microsatélite MXÁO-1, así como proyectos urbanos con enfoque ambiental y recuperación del espacio público basados en evidencia tecnológica y planeación territorial.

Destacó que su administración ha consolidado un modelo de gobierno basado en resultados, cumplimiento y atención territorial, con acciones medibles que hoy sitúan a Álvaro Obregón como una de las alcaldías con mayores avances en distintos rubros estratégicos para la ciudadanía.

También destacó la construcción del nuevo Centro Avanzado de Inteligencia (CAI) y la conformación de una Unidad de Análisis Criminal especializada para generar estrategias focalizadas de prevención y combate a la delincuencia.