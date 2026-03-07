Los Atlanta Falcons llegan al Bernabéu: Bijan Robinson promete una experiencia “insuperable” para la NFL en Madrid

Bijan Robinson aseguró que jugar en el Bernabéu será “insuperable” y reveló su amistad con Vinicius Junior antes del partido de la NFL en Madrid.

Bijan Robinson, jugador de los Atlanta Falcons, afirmó este miércoles que el partido oficial de la NFL que su equipo disputará este año en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid será “insuperable“, por tratarse de uno de los campos “más icónicos” en los que se puede jugar.

“Estar en ese estadio es icónico. Han pasado tantas leyendas por ahí y se han jugado los partidos más memorables. (Cristiano) Ronaldo es mi atleta favorito“, dijo Robinson, finalista al premio a mejor jugador ofensivo la pasada temporada, en una rueda de prensa virtual.

El ‘running back’, que lideró el año pasado la liga en yardas conseguidas desde la línea de ‘scrimmage’, es una de las caras de los Falcons y de la liga, y aseguró que siente mucha emoción “no solo por jugar en ese estadio, sino de ver la cultura de los aficionados y cómo se van a volcar con el partido”.

“He visto cómo se pone ese estadio, lo fuerte que gritan y la energía que tienen los aficionados. Para mí, para el equipo y para todos los que venimos con los Falcons, vivir esa experiencia va a ser algo insuperable“, añadió.

Robinson recordó, además, que mantiene una estrecha amistad con el jugador madridista Vinicius Junior. “Creo que nos parecemos mucho en la preparación y en cómo cuidamos el cuerpo. Hablamos todo el tiempo; él me pregunta qué hago para recuperarme y qué diferencias hay, pero en realidad es muy similar. Quizás ellos hacen un poco más porque siempre están activos, corriendo sin parar, no tienen tantos descansos”, señaló.

La NFL anunció el martes que los Falcons serán el equipo local del partido oficial de esta competición que se disputará este año en el Santiago Bernabéu, pero su rival, la fecha y la hora de inicio del encuentro se harán públicos cuando se publique el calendario de la temporada completa esta primavera.

Será el segundo encuentro de la NFL que se dispute en España. En noviembre de 2025 el Santiago Bernabéu albergó el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que ganaron los primeros por 16-13.

Al respecto, Robinson dijo que hablará con algunos de los jugadores que participaron en ese partido, como su amigo Devon Achane, ‘running back’ de los Dolphins. “Me dijo que fue uno de los mejores lugares en los que ha estado, por la cultura“, concluyó el jugador de los Falcons.