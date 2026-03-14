Los Oscar 2026 en México: a qué hora ver la gala, en qué canal y todo lo que debes saber

La alfombra roja de la ceremonia 98 de los Oscar arranca a las 16:00 horas tiempo del centro de México, con transmisión disponible en televisión abierta, cable y plataformas digitales.

Una vez al año, Hollywood detiene todo y el mundo del cine se viste de gala. Este domingo, el Dolby Theatre de Los Ángeles será el epicentro de la noche más esperada por los amantes del séptimo arte: la 98 entrega de los Premios Oscar 2026, y desde México la cita es más accesible que nunca gracias a múltiples opciones de transmisión en televisión abierta, cable y plataformas digitales.

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Para los espectadores en el centro del país, la cobertura arranca antes de que comience la ceremonia oficial. La alfombra roja abrirá aproximadamente a las 16:00 horas, ofreciendo el tradicional desfile de looks, entrevistas y los primeros momentos glamorosos de la noche. La ceremonia principal dará inicio alrededor de las 17:00 horas, hora del Centro de México.

Dónde ver los Oscar 2026

La gala podrá seguirse a través de varias plataformas:

Canal @Oscars en YouTube — transmisión gratuita en línea

— transmisión gratuita en línea Azteca 7 — televisión abierta, sin costo

— televisión abierta, sin costo HBO Max — para suscriptores de la plataforma

Quienes prefieran la experiencia digital podrán acceder desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras para seguir la ceremonia en tiempo real sin necesidad de un televisor.

Qué esperar de la noche

La edición 98 promete varios momentos que se volverán tendencia. Entre los más anticipados destacan las actuaciones musicales en vivo, la presencia de grandes figuras de la industria como Nicole Kidman y Pedro Pascal, confirmados como presentadores, y la entrega de las categorías más codiciadas: Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz. La gala también contempla homenajes especiales que añaden emotividad a una ceremonia que, edición tras edición, genera conversación en todo el mundo.

Con la hora clara y los canales identificados, solo queda preparar el espacio, acomodar las botanas y disfrutar de la noche más brillante del cine desde la comodidad del hogar.