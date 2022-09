Los Steelers anuncian a Mitchell Trubisky como QB titular

EFE

Foto: Cortesía TW @steelers

El entrenador de los Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, anunció este martes que el quarterback Mitchell Trubisky será el titular y capitán de su equipo para la temporada 2022 en la que debutarán el próximo 11 de septiembre ante Bengals.

“Mitch Trubisky es nuestro mariscal de campo titular y nuestro capitán. Estamos realmente cómodos con lo que Mitch nos ha mostrado. Es un tipo que vino a nosotros con experiencia”, dijo Tomlin en conferencia de prensa.

In his press conference, Coach Tomlin named Mitch Trubisky the starting quarterback. pic.twitter.com/Keexs9ZQMv

— Pittsburgh Steelers (@steelers) September 6, 2022