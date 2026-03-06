Lotería Nacional devela billete conmemorativo por el 8M: “No es una fecha de gestos superficiales”

La Secretaría de las Mujeres y la Lotería Nacional presentaron el Sorteo Zodiaco No. 1737, destacando el liderazgo femenino en México

En un acto cargado de simbolismo y compromiso político, la Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Zodiaco No. 1737, dedicado a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. La develación fue encabezada por Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres; Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional; y Emilia Calleja Alor, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante el evento realizado en el Teatro de la Lotería Nacional, las funcionarias coincidieron en que, bajo la administración de la primera Presidenta de México, el 8 de marzo ha evolucionado de ser una fecha de cortesía a una de resultados tangibles y defensa de derechos.

Un cambio de paradigma: De las flores a los derechos

Citlalli Hernández Mora subrayó que México vive un momento histórico que contrasta con la situación global. Mientras en otros países se lucha por no perder derechos ganados, en México se trabaja diariamente para garantizarlos.

“Este 8 de marzo se trata de reconocer que el sistema tiene que cambiar hacia una realidad de igualdad. No se trata de regalar una flor o iluminar edificios de rosa; se trata de que las mujeres formemos parte de la cotidianidad y ejerzamos nuestros derechos”, afirmó Hernández Mora.

Por su parte, Olivia Salomón destacó que el billete no es solo un objeto de azar, sino un homenaje a la resistencia. Recordó además que todos los cachitos incluyen ahora un código QR para descargar la Cartilla de Derechos de las Mujeres, una iniciativa que busca empoderar a las ciudadanas a través de los más de 200 millones de billetes distribuidos anualmente.

Historias de éxito y representación

El evento contó con la participación de Pascacia Cecilia Jaime Lino, primera presidenta municipal de Pueblos Originarios en Puebla (Hueyapan), quien compartió su trayectoria desde la artesanía hasta la política, reforzando el mensaje de que las mujeres indígenas son pieza clave en la transformación del país.

Emilia Calleja Alor, la primera mujer en dirigir la CFE, celebró que hoy la igualdad sea un “mandato” y no solo una aspiración, resaltando que el billete lleva implícita la historia de millones de mexicanas que lucharon por ser escuchadas.

Detalles del Sorteo Zodiaco No. 1737

Si deseas sumarte a esta conmemoración y participar en el sorteo, aquí te compartimos los datos clave:

Fecha del sorteo: Domingo 8 de marzo de 2026.

Domingo 8 de marzo de 2026. Hora: 20:00 horas (transmisión en vivo por el canal de YouTube de Lotería Nacional).

20:00 horas (transmisión en vivo por el canal de YouTube de Lotería Nacional). Premio Mayor: $7,000,000$ de pesos en una serie.

$7,000,000$ de pesos en una serie. Bolsa repartible: $24,000,000$ de pesos en premios.

$24,000,000$ de pesos en premios. Costo: $20$ pesos por cachito / $400$ pesos por serie.

Los 2 millones 400 mil cachitos ya están disponibles en los más de 11 mil puntos de venta en todo el país y a través del sitio oficial Miloteria.mx.