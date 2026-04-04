Luis Romo apunta a volver con Chivas para juego contra Pumas

El Rebaño es líder y recibe este sábado a unos felinos que también son de los mejores en el semestre

El plato más importante de esta Jornada 13 en el Clausura 2026 es el que se disputará en el Estadio Akron este sábado entre Chivas y Pumas.

El Rebaño Sagrado recibe al conjunto del Pedregal en un duelo que promete ser de poder a poder, ya que Guadalajara quiere mantener el liderato y la Universidad Nacional busca escalar posiciones y meterse de lleno entre los primeros tres de la clasificación.

Exatlón México 2026: ¿Qué equipo gana la supervivencia hoy 3 de abril?

Luis Romo apunta a volver en las Chivas

Para este encuentro, el Capitán de las Chivas, Luis Romo, apunta a volver con el conjunto rojiblanco, luego de un mes fuera de combate por un desgarro, que se le agudizó hace unas fechas cuando quiso jugar ante Toluca en el Nemesio Diez y solo le dio para una parte del primer tiempo.

Pero tras tener ahora sí una rehabilitación correcta, Romo no debería tener problemas para jugar contra la UNAM, aunque la decisión final de cuánto tiempo lo usará en el campo recae en Gabriel Milito.

Contemplados los cinco del Tri

El estratega argentino tendría contemplados a todos los seleccionados nacionales que estuvieron con México en esta Fecha FIFA: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González son parte de la convocatoria para el duelo ante los auriazules.

Aunque en el caso de Brian Gutiérrez, si bien ya se volvió titular en la Selección Mexicana, con Chivas es diferente, pues en los últimos juegos el DT Milito lo ha relegado a la banca para darle entrada a Rubén “Oso” González, por una decisión de táctica y parado en el terreno de juego, ya que Rubén tiene más oficio defensivo mientras que Gutiérrez suele ser más ofensivo.

Chivas tiene 30 puntos en la primera posición, por lo que si gana alcanzará las 33 unidades y no pondría en riesgo su liderato, ya que Cruz Azul es segundo con 27 puntos. Sin embargo, si el Rebaño empata o pierde y La Máquina derrota a Pachuca, ese orden en la tabla se invertiría.