Indicó que, si bien se trata de un reconocimiento a su trayectoria, prefiere reflexionar con detenimiento y, una vez que tome una decisión, la dará a conocer públicamente

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que está pensando si acepta el ofrecimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse a la consejería jurídica de la presidencia de la República, pero precisó que es un gran honor que se lo haya propuesto.

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“Sin duda es para mí significa un reconocimiento de mi trayectoria, me siento muy, muy contenta. Como le dije a ella, denme un ratito para pensarlo, ya la buscaré para poder plantearle mi decisión”, dijo en una entrevista televisiva.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera a conocer que aceptó la renuncia de Esthela Damián a ese cargo y de que le ofreció el cargo a Alcalde, la todavía presidenta del partido insistió en que tiene que pensar con calma si acepta esta propuesta.

Agregó que una vez que tome la decisión en torno a este ofrecimiento lo dará a conocer públicamente, después de plantearle su definición a la presidenta Sheinbaum.

Luisa María Alcalde llegó a la presidencia nacional de Morena el 30 de septiembre de 2024, durante el VII Congreso Nacional Extraordinario del partido. Ese día, Mario Delgado presentó su renuncia y fue sucedido inmediatamente por Alcalde, quien asumió la dirigencia con el respaldo de la militancia y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En los últimos meses la presidencia de Alcalde fue criticada por su postura frente a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de reforma electoral, que terminó por reventar las negociaciones con el Partido del Trabajo y el PVEM.