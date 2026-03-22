Se instalan en Tehuantepec y la presidenta opta por no asistir a la inauguración oficial de la primaria Benito Juárez.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó plantados la tarde de este sábado, a alumnos, padres de familia y docentes en la ceremonia oficial de la Escuela Primaria “Benito Juárez”, en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que resultó afectada por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

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Y es que, sabedores de que la primera mandataria del país visitaría la localidad, como parte de su gira por la entidad para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, se apostaron en las inmediaciones del plantel para exigir las demandas a las que, afirman, no ha hecho caso el gobierno federal.

La semana pasada, durante 3 días, los mentores llevaron a cabo en la Ciudad de México, un paro nacional de 72 horas con bloqueos masivos, afectando principalmente Paseo de la Reforma, Bucareli y el Zócalo, exigiendo la derogación de la reforma educativa y de la Ley del ISSSTE de 2007, que regula sus pensiones.

Con lo anterior, la Presidencia de la República habría cancelado la visita de la mandataria, programada para las 15:00 horas, aunque de ello, después de cuatro horas de espera y hasta entrada la noche de este sábado, el área de Comunicación Social no había emitido información alguna al respecto.

Por separado, el Movimiento Magisterial y Popular Oaxaqueño difundió un posicionamiento en el que señaló la ausencia de la Presidenta en el evento y cuestionó la cancelación de la actividad.

Cabe señalar que, en lugar de la Jefa del Ejecutivo Federal, hasta la escuela llegó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para ofrecer disculpas a la comunidad escolar, por la ausencia de la presidenta Sheinbaum, por lo que no se llevó a cabo ceremonia alguna.

Lo anterior, que era más mero protocolo, no impedirá que la escuela empiece a operar, toda vez que por la mañana, alumnos, padres de familia y docentes llevaron a cabo la reinauguración del plantel, con el corte del listón, recordando que durante casi 9 años tomaron clases en espacios provisionales, como el atrio de la diócesis local, patios, calles y viviendas particulares, hasta que por fin se pudo concluir la obra, que contó con recursos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por la mañana, la primera mandataria del país sí estuvo en Guelatao de Juárez, para recordar el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, donde aseveró que el expresidente de México y llamado también “Benemérito de las Américas” vive en la cuarta transformación de la vida pública de México.

Aseveró que su legado fortalece y recuerda que la soberanía no se negocia, y en ese marco, firmó el decreto por el cual se reconoce a Margarita Maza como Primera Embajadora Histórica de México.

“A nosotros, orgullosamente su legado nos fortalece con enorme ímpetu, nos recuerda que la soberanía no se negocia, que la justicia no se simula, que la igualdad ante la ley nunca se posterga. Nos recuerda que las decisiones que transforman a una nación no son fáciles, pero son siempre necesarias.

“Hoy México enfrenta nuevos desafíos, diferentes en su forma, pero igualmente profundos y frente a ellos el ejemplo de Juárez nos orienta, nos enseña que gobernar, es decidir, con principios, que transformar es enfrentar resistencias, que servir al pueblo implica, con honestidad y valentía, servir al pueblo, sencillamente eso. Hoy, desde este México plural, diverso, que sigue construyendo su camino, reafirmamos su legado“, señaló.

Destacó que el decreto que reconoce a Margarita Maza como la Primera Embajadora Histórica de México, resalta su papel como mediadora con el gobierno de Estados Unidos durante la invasión francesa y como parte de la reivindicación de las mujeres en la historia, que se realizará en cada año de su gobierno.

Para este domingo, la agenda presidencial circulada previamente, señala que Sheinbaum Pardo estaría encabezando la entrega de reconocimientos a mujeres indígenas y traductoras de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en el campo “Corazón”, también en Santo Domingo Tehuantepec.