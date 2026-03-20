Antes del incendio que dejó cinco muertos en la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, ya olía a hidrocarburo hasta dentro de los salones de clases y los niños ya se desmayaban mientras las autoridades sólo miraban la barda del complejo industrial y dictaminaban que no pasaba nada. Las familias pidieron mover las escuelas, pero el trámite avanzó con la velocidad de la empatía burocrática. Luego ardió la magna obra del sexenio pasado y apareció la promesa tardía de reubicación. No aplicaron el más vale prevenir que lamentar… ooootra vez.

Sigue la rebeldía vs. plan B

El plan B de la reforma electoral enfrenta fricciones. Ricardo Monreal admitió que persisten resistencias dentro de la coalición, especialmente en el PT. El punto de quiebre es la revocación de mandato. Algunos legisladores advierten que la redacción podría generar ventajas indebidas rumbo a 2027. Monreal no garantizó los votos de los aliados. El acuerdo político existe. La disciplina legislativa aún no. En el Senado se definirá su destino. Cada voto cuenta cuando los aliados ya aprendieron a decir no.

Alargar la banca de suplentes

Claramente uno de los principales problemas del país es que, si un senador falta y el suplente también, nos quedamos en shock institucional. Por eso, la senadora panista Ivideliza Reyes Hernández propone agregar… otro suplente. Una especie de “por si acaso del por si acaso”. Todo para evitar que el Senado, esa pieza insustituible del equilibrio nacional, sufra la tragedia de una silla vacía. Además, la medida promete ahorrar millones en elecciones extraordinarias, porque nada dice austeridad como prever ausencias en cadena. La reforma no cambia nada, pero asegura que, pase lo que pase, siempre habrá alguien listo para levantar la mano.

Aprovechando el templete

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier no fue a Cancún a tomarse la foto entre palmeras ni a repartir sonrisas diplomáticas: aprovechó el templete mexicano para recordarle al mundo que Rusia convirtió la invasión en rutina y que el derecho internacional dejó de ser consigna de sobremesa para volverse campo de batalla. El alemán habló de fronteras violadas, guerra y derrumbe del orden global frente a una Presidenta que si bien nunca condenó la agresión contra Ucrania, al menos ha llamado a la paz. Algo es algo, dirán algunos.

Hasta los aliados se quejan

El presidente del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, manifestó su preocupación por el atraso de las obras en la capital, a poco más de dos meses del inicio del Mundial de futbol. El legislador advirtió que el caos vial en las principales arterias de la ciudad en los últimos días ha paralizado grandes e importantes zonas, por lo que anunció que solicitará que acudan a una mesa de trabajo funcionarios de la CDMX para que expliquen cómo le van a hacer ante la inminente llegada de cientos de miles de personas para el evento deportivo. ¡Y lo que falta!