Marcelo Mayer lidera victoria de Boston Red Sox sobre San Diego Padres

Marcelo Mayer brilló con jonrón y dos hits para guiar a los Red Sox a una victoria clave sobre Padres y cortar su mala racha

Jarren Durán y Marcelo Mayer convirtieron Fenway Park en una fiesta mexicana. Los Boston Red Sox arrastraban cinco derrotas consecutivas, una losa que pesaba tanto como la humedad de la tarde en Massachussets. Pero el poder tricolor se hizo presente, con el jardinero izquierdo con tremenda actuación defensiva y una carrera anotada, para que luego, en la sexta entrada, dos tablazos de Willson Contreras y el mexicano Mayer, impulsaran la victoria sobre los San Diego Padres.

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Mayer fue el alma de la ofensiva. Terminó su día de 2-2 con un jonrón de dos carreras con dos outs —su primero de la temporada— que selló la entrada de tres anotaciones de Boston. Antes de eso, ya había conectado un doble al inicio de la tercera entrada, cruzando el plato para la primera carrera del juego. El joven campocorto jugó como si hubiera estado esperando este momento toda la temporada.

En la loma, Sonny Gray (1-0) entregó una apertura sólida de seis entradas en su primera presentación como local en Fenway. Permitió solo dos carreras y cuatro hits, ponchó a tres y les dio a los relevistas una ventaja que no soltarían. Greg Weissert, Justin Slaten y Aroldis Chapman se encargaron del resto, lanzando entradas sin permitir carreras. Chapman, además, superó a Jonathan Papelbon para ubicarse en el puesto 11 de la lista histórica de salvamentos de la MLB con 369.

San Diego no se rindió fácil. Michael King (0-1) tuvo una apertura de 5 2/3 entradas en la que permitió cuatro carreras. Pero fueron sus relevistas quienes sufrieron el castigo más duro. Gavin Sheets bateó de 2-3 con una impulsada y una anotada para los Padres, y Luis Campusano empató el partido momentáneamente en la quinta entrada con un sencillo que impactó en el Monstruo Verde.

Sin embargo, Boston respondió de inmediato. Con dos outs en la cuarta, Caleb Durbin rompió una sequía de 0 de 19 con un sencillo productor por el centro del campo. Y luego llegó la sexta. Contreras conectó un jonrón solitario, el primero de su carrera como Red Sox, que superó la barda del jardín central.

Después de que King lograra su quinto ponche para terminar su apertura, Wandy Peralta entró y el de Chula Vista, California, de raíces en Nogales, Sonora, lo castigó con un jonrón de dos carreras que aterrizó en el bullpen del jardín derecho-central. Fernando Tatis Jr. saltó en la pared, pero la pelota ya había decidido su destino.

Boston conectó nueve hits en total, y aunque la racha de cinco derrotas pesaba, la victoria supo a respiro. En Fenway, el ambiente cambió. Y dos jonrones en la sexta fueron suficiente para recordarle a la ciudad que todavía queda temporada.