Marchas 8 de marzo en CDMX y Edomex: Horarios oficiales y recorridos del 8M 2026 | Cuartoscuro.com

Marcha 8M 2026: conoce la lista de objetos permitidos y prohibidos para llevar a la movilización del Día Internacional de la Mujer y evitar contratiempos

La marcha morada que conmemora el Día Internacional de la Mujer tiene como objetivo realizarse de manera pacífica y organizada, con la finalidad de generar un entorno seguro para las participantes y facilitar la movilidad de los contingentes durante la jornada.

Cada año, miles de mujeres se suman a esta movilización para exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género, por lo que se han difundido recomendaciones sobre qué objetos sí y no están permitidos llevar.

Objetos que no están permitidos en la marcha del 8M

Las organizadoras y autoridades han señalado que existen diversos objetos prohibidos durante la movilización para evitar riesgos o situaciones de violencia.

Entre los artículos que no se deben llevar destacan navajas, tijeras, cúters, herramientas con filo, botellas de perfume o envases de cristal, mochilas voluminosas, sustancias inflamables, pirotecnia, aerosoles y bebidas alcohólicas.

Otros artículos restringidos durante la movilización

Además, también se ha solicitado a las asistentes no portar cinturones con hebillas grandes, palos de madera, cadenas, gas pimienta u objetos similares que puedan representar un riesgo.

Estas medidas buscan mantener la seguridad de las participantes y garantizar que la manifestación se desarrolle en un ambiente de respeto y protección.

Objetos que sí se pueden llevar al 8M

Entre los artículos permitidos se recomienda llevar una mochila pequeña o mediana que no estorbe durante el recorrido, así como botellas de agua para mantenerse hidratadas, especialmente ante las altas temperaturas que se han registrado en México. También es común llevar pancartas para manifestarse, un refrigerio ligero y dinero en efectivo.

Recomendaciones básicas para las participantes

Las colectivas feministas también sugieren usar protector solar y vestir ropa cómoda, preferentemente tenis o calzado adecuado para caminar largas distancias.

Además, muchas participantes optan por llevar un pañuelo, que puede servir para cubrir nariz y boca en caso de presencia de gas lacrimógeno, así como portar alguna prenda de color morado, símbolo del movimiento feminista.

Artículos de seguridad recomendados

Por seguridad, se aconseja portar identificación oficial, celular con batería completa y, si es posible, una pila portátil. También puede ser útil llevar un botiquín básico, agua o suero, snacks energéticos como frutos secos o barras de granola, además de contactos de emergencia guardados en el teléfono para cualquier situación inesperada.