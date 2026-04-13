Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este lunes 13 de abril de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

LEE ADEMÁS: Expo Jersey 2026 llega a CDMX: fechas, horarios y sede del evento de playeras de fútbol retro

COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA MOVIMIENTO NACIONAL