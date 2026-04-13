Este lunes 13 de abril de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA MOVIMIENTO NACIONAL
- Hora: 10:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Secretaría de Gobernación
- Demanda: Como parte de la Jornada de Lucha “Zapata 2026: ¡Tierra, justicia y libertad!”, se pronunciarán en contra del rezago agrario y en defensa de la soberanía alimentaria y el agua, así como para exigir vivienda social digna, desarrollo rural, infraestructura urbana y una economía social. Lo anterior, en el marco del “107 aniversario luctuoso del Gral. Emiliano Zapata” y del “Día
Internacional de las Presas y los Presos Políticos”.