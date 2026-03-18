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Marchas en CDMX hoy 18 de marzo de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución



Foto: Cuartoscuro.com

Este miércoles 18 de marzo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

  • Hora: 09:00
  • Lugar: Ángel de la Independencia
  • Destino: Palacio Nacional
  • Demanda: “Paro Nacional de 72 horas”, a fin de exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales: derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100 % al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio; así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Ángel de la Independencia
  • Destino: Zócalo Capitalino
  • Demanda: Exigen mayor presupuesto para las instituciones de educación media superior y de carácter público; así como para la ciencia, tecnología y cultura que permita fortalecer las funciones sustantivas, garantizar condiciones dignas para los trabajadores y asegurar el derecho a la educación pública y de calidad para los jóvenes en México, además en apoyo a los países que viven el imperialismo norteamericano y en defensa de la soberanía de los pueblos.