Este miércoles 18 de marzo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
- Hora: 09:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Palacio Nacional
- Demanda: “Paro Nacional de 72 horas”, a fin de exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales: derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100 % al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio; así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
- Hora: 16:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Zócalo Capitalino
- Demanda: Exigen mayor presupuesto para las instituciones de educación media superior y de carácter público; así como para la ciencia, tecnología y cultura que permita fortalecer las funciones sustantivas, garantizar condiciones dignas para los trabajadores y asegurar el derecho a la educación pública y de calidad para los jóvenes en México, además en apoyo a los países que viven el imperialismo norteamericano y en defensa de la soberanía de los pueblos.