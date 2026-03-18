Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este miércoles 18 de marzo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Hora: 09:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Palacio Nacional

Demanda: “Paro Nacional de 72 horas”, a fin de exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales: derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100 % al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio; así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO