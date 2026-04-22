Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este miércoles 22 de abril de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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ASAMBLEA DE BARRIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Benito Juárez

Hora: 09:00

Lugar: Estación “Zapata”, línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Universidad y Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez

Destino: Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, San Lorenzo No. 712, Col. Del Valle Sur, Alc. Benito Juárez

Destino: Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, San Lorenzo No. 712, Col. Del Valle Sur, Alc. Benito Juárez Demanda: Acudirán a exigir una respuesta a la documentación que se ingresó con fecha 16 de diciembre de 2025, con respecto al cumplimiento de criterios de sustentabilidad que establece la Norma General de Ordenación Número 26, en la cual se incentiva la vivienda sustentable de interés social y popular mediante criterios obligatorios de ahorro de agua y energía, gestión de residuos y materiales sostenibles.

FEDERACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.

Cuauhtémoc