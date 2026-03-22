Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este domingo 22 de marzo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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TRISOMÍA 21 MÉXICO, A.C.