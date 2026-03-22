Este domingo 22 de marzo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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TRISOMÍA 21 MÉXICO, A.C.
- Hora: 10:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Por definir
- Demanda: En el marco de la conmemoración del “Día Mundial del Síndrome de Down”, realizarán la marcha “Caminado juntos por el Síndrome de Down”, bajo el lema “¡Juntos contra la soledad!”, con el propósito de abatir la discriminación y fomentar la inclusión de las personas con dicha condición de vida a ser tratados de manera justa y digna.