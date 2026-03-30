Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este lunes 30 de marzo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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MOVIMIENTO COLECTIVO DE TRABAJADORES DE PLATAFORMAS

Hora: 08:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino 1: Oficinas de Uber en México, Hamburgo No. 206, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Destino 2: Distrito Polanco, Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 137, Col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo

Demanda: Exigen una mesa de dialogo con la finalidad de exponer sus demandas consistentes en la mejora a las tarifas, reducción de comisiones ya que aseguran que se les retira mas del 25%, así como el derecho a prestar sus servicios en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA