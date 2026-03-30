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Marchas en CDMX hoy 30 de marzo de 2026: rutas, horarios y puntos de concentración

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución



Este lunes 30 de marzo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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MOVIMIENTO COLECTIVO DE TRABAJADORES DE PLATAFORMAS

  • Hora: 08:00
  • Lugar: Ángel de la Independencia
  • Destino 1: Oficinas de Uber en México, Hamburgo No. 206, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
  • Destino 2: Distrito Polanco, Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 137, Col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Demanda: Exigen una mesa de dialogo con la finalidad de exponer sus demandas consistentes en la mejora a las tarifas, reducción de comisiones ya que aseguran que se les retira mas del 25%, así como el derecho a prestar sus servicios en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc
  • Destino: Ángel de la Independencia
  • Demanda: “Marcha por el Día de la Tierra Palestina”, con la finalidad de exigir un alto a la guerra en Gaza y el fin de la ocupación de los territorios palestinos, además de la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente, lo anterior en el marco de la “Semana Contra el Apartheid Israelí”.