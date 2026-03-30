Este lunes 30 de marzo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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MOVIMIENTO COLECTIVO DE TRABAJADORES DE PLATAFORMAS
- Hora: 08:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino 1: Oficinas de Uber en México, Hamburgo No. 206, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino 2: Distrito Polanco, Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 137, Col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo
- Demanda: Exigen una mesa de dialogo con la finalidad de exponer sus demandas consistentes en la mejora a las tarifas, reducción de comisiones ya que aseguran que se les retira mas del 25%, así como el derecho a prestar sus servicios en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA
- Hora: 16:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Ángel de la Independencia
- Demanda: “Marcha por el Día de la Tierra Palestina”, con la finalidad de exigir un alto a la guerra en Gaza y el fin de la ocupación de los territorios palestinos, además de la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente, lo anterior en el marco de la “Semana Contra el Apartheid Israelí”.