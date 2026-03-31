Este martes 31 de marzo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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COALICIÓN NACIONAL DE MUJERES TRANS DE MÉXICO
- Hora: 14:00
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Destino: Zócalo Capitalino
- Demanda: En el marco de la celebración del “Día Internacional de la Visibilidad Transgénero”, realizarán la marcha “¡Juntos por una sociedad más inclusiva y respetuosa!”, para exigir se implementen políticas públicas que garanticen la igualdad y el respeto a la comunidad transgénero y que se visibilicen sus derechos.
COLECTIVA “LIBRES Y COMBATIVAS MX”
- Hora: 15:00
- Lugar: Zócalo Capitalino
- Destino 1: Plaza Tlaxcoaque
- Destino 2: Estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Demanda: En el marco de la celebración del “Día Internacional de la Visibilidad Transgénero”, llevarán a cabo la marcha “¡Las vidas trans y nb importan!”, para exigir la tipificación del delito de transfeminicidio a nivel federal y la aprobación inmediata de la “Ley Integral Trans”, la cual busca garantizar los derechos humanos de las personas trans de manera transversal: salud, identidad, educación, trabajo y vivienda, así como la implementación del “Cupo Laboral Trans”, que asegure que el 3% de la planta laboral sea para personas trans y no binarias, además en contra de la criminalización de las trabajadoras sexuales y las personas migrantes, la gentrificación y el despojo en México.