Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este martes 31 de marzo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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COALICIÓN NACIONAL DE MUJERES TRANS DE MÉXICO

Hora: 14:00

Lugar: Monumento a la Revolución

Destino: Zócalo Capitalino

Demanda: En el marco de la celebración del “Día Internacional de la Visibilidad Transgénero”, realizarán la marcha “¡Juntos por una sociedad más inclusiva y respetuosa!”, para exigir se implementen políticas públicas que garanticen la igualdad y el respeto a la comunidad transgénero y que se visibilicen sus derechos.

COLECTIVA “LIBRES Y COMBATIVAS MX”