Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este martes 7 de abril de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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COMITÉ NACIONAL PARA LA DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, ESTADO DE OAXACA