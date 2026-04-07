Este martes 7 de abril de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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COMITÉ NACIONAL PARA LA DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, ESTADO DE OAXACA
- Hora: 11:00
- Lugar: Oficinas Centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Av. Insurgentes Sur No. 552, Col. Roma Sur, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Tribunal Superior Agrario Av. Insurgentes Sur No. 838, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez
- Demanda: Acudirán a entregar dos amparos en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Agrario, con respecto a la solicitud de nulidad de dos núcleos agrarios (Canaán y Cal y Mayor) ilegalmente implantados como ejidos dentro del territorio ancestral y biodiverso comunal de Santa María Chimalapa, Estado de Oaxaca.