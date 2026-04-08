Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

Este miércoles 8 de abril de 2026 se prevén cuatro marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100

Hora: 09:00

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Marcha para conmemorar los 31 años de la quiebra de la empresa paraestatal de transporte del Distrito Federal, “Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100”; así como para continuar con la exigencia del pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

LA GRAN FAMILIA

Hora: 09:30

Lugar: Estación “Salto del Agua”, Línea 1 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. José María Izazaga y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Acudirán a entregar su pliego petitorio de demandas, en el que exigen condiciones laborales dignas para operadores y hombres camión, apoyo directo a transportistas afectados por la violencia, respaldo a viudas y huérfanos de trabajadores fallecidos, simplificación administrativa en trámites, condiciones más justas para la operación del transporte de carga y que se combata la extorsión, además de la revisión de cargas fiscales, como el IEPS al diésel.

VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PLATA Y ORO A.C.

Hora: 10:00

Lugar 1: Monumento a la Revolución

Lugar 2: Plaza de la Ciudadela (a un costado de los cañones)

Destino: Zócalo Capitalino

Demanda: Exigen aumento salarial del 9 % con base en el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización, ya que esta última reduce el impacto real en sus percepciones y afecta también a los pensionados y jubilados; así como un marco legal protector para policías y bomberos, jornadas de trabajo y descanso dignos y justos, respeto a las cajas de policía (CAPREPOL y CAPREPA), ya que son autónomas, un alto al acoso sexual y laboral y cero corrupción para el desempeño del trabajo.

FRENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DEL ANÁHUAC