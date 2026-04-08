Este miércoles 8 de abril de 2026 se prevén cuatro marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
LEE ADEMÁS: Refrendo vencido en CDMX y Edomex 2026: consecuencias y cómo regularizarte
EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100
- Hora: 09:00
- Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: Marcha para conmemorar los 31 años de la quiebra de la empresa paraestatal de transporte del Distrito Federal, “Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100”; así como para continuar con la exigencia del pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
LA GRAN FAMILIA
- Hora: 09:30
- Lugar: Estación “Salto del Agua”, Línea 1 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. José María Izazaga y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: Acudirán a entregar su pliego petitorio de demandas, en el que exigen condiciones laborales dignas para operadores y hombres camión, apoyo directo a transportistas afectados por la violencia, respaldo a viudas y huérfanos de trabajadores fallecidos, simplificación administrativa en trámites, condiciones más justas para la operación del transporte de carga y que se combata la extorsión, además de la revisión de cargas fiscales, como el IEPS al diésel.
VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PLATA Y ORO A.C.
- Hora: 10:00
- Lugar 1: Monumento a la Revolución
- Lugar 2: Plaza de la Ciudadela (a un costado de los cañones)
- Destino: Zócalo Capitalino
- Demanda: Exigen aumento salarial del 9 % con base en el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización, ya que esta última reduce el impacto real en sus percepciones y afecta también a los pensionados y jubilados; así como un marco legal protector para policías y bomberos, jornadas de trabajo y descanso dignos y justos, respeto a las cajas de policía (CAPREPOL y CAPREPA), ya que son autónomas, un alto al acoso sexual y laboral y cero corrupción para el desempeño del trabajo.
FRENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DEL ANÁHUAC
- Hora: 10:00
- Lugar: Estación “San Antonio Abad”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Destino: Zócalo Capitalino
- Demanda: “Marcha de la Unidad”, en rechazo al nuevo instrumento de planeación urbana, ya que prioriza intereses inmobiliarios por encima de la participación efectiva de los habitantes de la Ciudad de México, además centraliza el poder, favorece megaproyectos inmobiliarios y pone en riesgo el suelo de conservación, fomentando la gentrificación y turistificación ilegal de los territorios en la ciudad.