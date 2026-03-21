Marchas en la CDMX 21 de marzo 2026: ¿Dónde y a qué hora habrá movilizaciones￼

Este sábado 21 de marzo de 2026se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
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MOVIMIENTO “FEMINISTAS ABOLICIONISTAS”
Hora: 11:00
Lugar: Monumento a la Revolución
Destino: Antimonumenta Contra el Feminicidio Av. Juárez No. 14, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc
Demanda: “IV Marcha Contra el Borrado de las Mujeres en México”, para exigir:
- Se recupere el “8 de marzo”, como una fecha exclusiva por y para las mujeres, ya que históricamente y en todo el mundo se reconoce como un día feminista que de manera reciente ha sido usurpada por el “Movimiento CUIR” y las autollamadas disidencias sexuales, agendas contrarias a la liberación de las mujeres
- Sean abolidas todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas (prostitución, vientres de alquiler, violencia vicaria e infancias trans)
- Denunciar el borrado como nueva forma de violencia contra las mujeres, ya que la eliminación de la categoría “mujer” y “niña” dentro de la jerga legal supone la supresión del reconocimiento de las mujeres en la población mundial.