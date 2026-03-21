Marchas en la CDMX 21 de marzo 2026: ¿Dónde y a qué hora habrá movilizaciones￼

Te decimos dónde habrá marchas y bloqueos en las calles de la CDMX este día para que tomes tus precauciones y las mejores rutas

Este sábado 21 de marzo de 2026se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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MOVIMIENTO “FEMINISTAS ABOLICIONISTAS”

Hora: 11:00

Lugar: Monumento a la Revolución

Destino: Antimonumenta Contra el Feminicidio Av. Juárez No. 14, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: “IV Marcha Contra el Borrado de las Mujeres en México”, para exigir: