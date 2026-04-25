Marchas en la CDMX este 25 de abril de 2026: ¿Dónde y a qué hora habrá?

Te decimos dónde habrá marchas y bloqueos en las calles de la CDMX este día para que tomes tus precauciones y las mejores rutas

Este sábado 25 de abril de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

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PASOS POR LA VIDA

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Monumento a la Revolución

Destino: Por definir

Demanda: Marcha “La vida es victoria”, para reafirmar el valor de la vida y promover una cultura de respeto y dignidad, así como en favor de la vida desde su concepción hasta su fin natural. Además, busca crear un gran acuerdo social que involucre a todos los actores políticos, a la comunidad académica, a las iglesias y a las organizaciones civiles, en favor de la mujer en toda circunstancia y del hijo que se encuentra en gestación en su vientre, manteniendo la plena protección ante la ley para ambos y brindando a las mujeres oportunidades de desarrollo

FUNDACIÓN “VÍCTOR PALMA”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 11:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Zócalo Capitalino

Demanda: Marcha “¡Unidos por la justicia, la verdad y la libertad!”, para exigir a las fiscalías de la Ciudad y del Estado de México un alto a la fabricación de carpetas, a la tortura y a los encarcelamientos injustos, así como para que se construya un sistema de justicia verdadero en México