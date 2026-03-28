Más de 31,000 negocios afiliados al programa Viernes Muy Mexicano: Concanaco-Servytur

Reto en vísperas de Semana Santa que haya consumo y que llegue a los negocios familiares

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) asegura que el programa “Viernes Muy Mexicano” se está posicionando como una de las principales plataformas de activación del consumo interno en el país, con más de 31,000 negocios registrados.

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En vísperas de Semana Santa y en una etapa clave para el dinamismo comercial del territorio nacional, asegura que “el reto no es solo que haya consumo, sino que ese consumo llegue a los negocios familiares“.

“Viernes Muy Mexicano permite que cada compra tenga impacto real en la economía local, fortalezca el empleo y mantenga en movimiento a las comunidades”, aseveró al estimar con este programa una derrama económica mensual de 13,200 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 10% respecto de 2025.

El organismo confederado que encabeza Octavio de la Torre señaló que el programa ya articula una red nacional con 31,354 negocios y comercios registrados en la plataforma oficial, así como una presencia extendida en más de 550,000 establecimientos que participan en todo el país con promociones, descuentos, visibilidad comercial y ofertas.

A ello se suma la participación de las 32 entidades federativas, en coordinación con cámaras de comercio, además de autoridades estatales y municipales vinculadas al desarrollo económico y al turismo.

De acuerdo con la Confederación, 60.33% de los negocios familiares participantes corresponde a establecimientos físicos, 28.57% combina tienda física y tienda en línea, y 11.10% opera únicamente en modalidad digital.

Entre las categorías con mayor presencia destacan restaurantes y cafeterías, belleza, bienestar y salud, así como moda y ropa. Sobresalen entidades con alta participación como Tamaulipas, Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua y Sonora.

“Más que una campaña promocional, Viernes Muy Mexicano se ha convertido en una herramienta concreta para mover la economía desde lo cercano. Cada compra realizada en un negocio participante fortalece ventas, preserva empleos y respalda a miles de empresas familiares que sostienen la actividad productiva en colonias, municipios, centros históricos, corredores comerciales y destinos turísticos del país”, aseguró la Concanaco-Servytur.

La coyuntura favorece esta ruta, toda vez que la cercanía de Semana Santa abre una ventana natural para incentivar el consumo en giros como alimentos y bebidas, moda, servicios, salud, hospedaje y actividades vinculadas al turismo.

Al mismo tiempo, la estrategia dialoga con la visión de Mundial Muy Mexicano, orientada a que los grandes momentos de movilidad y gasto también se traduzcan en beneficios reales para los negocios locales y las economías comunitarias.

El objetivo del programa es seguir ampliando esta plataforma nacional para que más establecimientos se sumen, más familias encuentren ofertas cercanas y más regiones del país conviertan el consumo cotidiano en desarrollo compartido.