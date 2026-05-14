MC pide a Sheinbaum asumir “con alerta máxima” las señales enviadas por EU

Clemente Castañeda Hoeflich advirtió que las declaraciones del gobierno estadounidense sobre seguridad y crimen organizado reflejan un endurecimiento hacia México; acusó que minimizar la crisis podría poner en riesgo la soberanía nacional

Movimiento Ciudadano pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumir con seriedad las recientes declaraciones de funcionarios de Estados Unidos en materia de seguridad y advirtió que el Estado mexicano debe actuar “con alerta máxima” ante las señales enviadas desde Washington.

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El coordinador de la bancada emecista en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, afirmó que las declaraciones del presidente estadounidense, del titular de la DEA y del secretario de Defensa de ese país reflejan un endurecimiento del discurso hacia México, en medio de las tensiones bilaterales relacionadas con el combate al crimen organizado.

“Lo cierto es que lo que hemos visto en las últimas semanas debería de ponernos en alerta máxima. Debería sonar las alarmas al Estado mexicano y obligarnos a tener una respuesta a la altura de las circunstancias“.

En entrevista, dijo que mantener a funcionarios señalados sin una investigación de fondo solo fortalece las presiones externas hacia México y reiteró que la Fiscalía General de la República debe actuar.

“Lo único que estamos haciendo es darle pretextos a Estados Unidos que todos los días manda señales y amenazas implícitas y explícitas de una probable intervención territorial, terrestre en este país. Y eso sería gravísimo para el Estado mexicano“, señaló.

El senador insistió en que el gobierno federal debe asumir la gravedad del escenario actual y dejar de minimizar las tensiones con Estados Unidos, particularmente ante las versiones sobre la participación de agencias de inteligencia estadounidenses en operaciones realizadas en México.

“Seguimos sin saber exactamente cuál es el carácter y el despliegue que tienen las agencias de inteligencia, particularmente estadounidense, en territorio mexicano“, afirmó.

Castañeda Hoeflich sostuvo además que el Senado mantiene pendientes las comisiones bicamerales de Seguridad Nacional y de Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente, las cuales deberían estar sesionando ante el contexto actual.

Finalmente, acusó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha minimizado la crisis y advirtió que continuar con esa postura podría poner en riesgo la soberanía nacional.