MC propone que la SEP enseñe educación digital y financiera en todas las escuelas del país

No basta con el acceso a la educación, ésta debe actualizarse constantemente, señala la SCJN

La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados estudia una posible reforma y adición al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de incorporar la enseñanza digital y financiera en el sistema educativo nacional.

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La iniciativa plantea que a la Secretaría de Educación Pública (SEP) le corresponderá coordinar y promover la incorporación de contenidos de alfabetización digital y educación financiera conforme al procedimiento de planes y programas de estudio.

Esto se realizará en conjunto con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con el fin de que se imparta en las escuelas e instituciones oficiales, incorporados o reconocidos, sin perjuicio de la autonomía de las instituciones de educación superior, explicó el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Eduardo Gaona Domínguez.

En la exposición de motivos, recuerda que la educación es un derecho humano fundamental y base del desarrollo social, y que en México este derecho está garantizado por el artículo 3° constitucional, que obliga al Estado a brindar una educación integral, de calidad y acorde a las necesidades actuales.

Agrega que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que “no basta con el acceso a la educación, sino que ésta debe actualizarse constantemente”.

Y si bien reconoce que se han logrado avances en la reducción del analfabetismo, “aún existen rezagos frente a los cambios tecnológicos y económicos“.

De ahí que Gaona Domínguez explica que la alfabetización digital y la educación financiera se vuelven esenciales. “En la actualidad, muchos estudiantes carecen de acceso a herramientas digitales y persisten desafíos como la falta de capacitación docente e infraestructura adecuada“, acusa el diputado.

Señala que en materia financiera, gran parte de la población no cuenta con conocimientos básicos sobre ahorro, crédito o inversión, lo que afecta su bienestar y limita el ejercicio de otros derechos.

Por ello, la propuesta plantea incorporar de manera permanente la educación digital y financiera en el sistema educativo, lo cual tiene más de 10 años planteándose por el sector bancario, como una medida para reducir desigualdades y fortalecer las capacidades de la población frente a los retos del siglo XXI.