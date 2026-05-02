EU acusó al senador Enrique Inzunza Cázarez de brindar protección a Los Chapitos cuando éste era secretario general de Sinaloa. | Foto: Cuartoscuro.com

El senador de Morena, ausente desde el 29 de abril, afirmó que refutará “todas las falsedades” y acudirá a cualquier citatorio; prevé asistir el miércoles

El senador de Morena Enrique Inzunza Cázares, señalado por autoridades de Estados Unidos por tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, rechazó las acusaciones en su contra al calificarlas como falsas y dolosas y sostuvo que se defenderá desde el Senado de la República.

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“Las y los sinaloenses me confirieron la alta responsabilidad de representarlos en el Senado de la República. He asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos: con dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley”, escribió.

El senador morenista, quien sólo ha abordado el tema a través de sus redes sociales, no se ha dejado ver desde el miércoles 29 de abril, cuando se dieron a conocer las acusaciones en su contra junto con el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y cuando participó en la última sesión de la Cámara alta y en la instalación de la Comisión Permanente, de la cual es integrante.

Aseguró que “refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República” y agregó que “de ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”.

Inzunza Cázares, de quien se espera que acuda a la Cámara alta el próximo miércoles para participar en la sesión de la Comisión Permanente, sostuvo que rechaza “con toda firmeza las calumnias y el oprobio que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas, casualmente un día después de que defendiera desde la tribuna del Senado de la República, en nombre de nuestro grupo parlamentario Morena, el principio basilar e innegociable de la soberanía de México”.

Finalmente, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que coincide con su postura en favor de la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional.