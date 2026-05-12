Mejoran los números de ventas, exportación y producción de la industria automotriz en abril pasado: INEGI y AMIA

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) reportó que las ventas al exterior crecieron 11.43% en abril en comparación con el mismo mes de 2025, lo que significó 286 mil 317 unidades.

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“Esto se debe en parte a un efecto de baja base de comparación, pues en abril del año pasado las exportaciones de vehículos ligeros cayeron 10.88%”, señaló Grupo Financiero BASE.

Las exportaciones acumuladas en enero-abril crecieron 4.68%, equivalente a un millón 081 mil 948 unidades, luego de que en el mismo periodo del año pasado acumularon una caída de 7.22%.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señaló que “este volumen posiciona al primer cuatrimestre de 2026 como el cuarto mejor arranque de año en términos de exportación para la industria automotriz mexicana”.

Los tres países receptores con mayor participación fueron Estados Unidos con 76.52%, Canadá con 12.73% y Alemania con 2.84%. Las exportaciones hacia Estados Unidos muestran un incremento anual de 11.28%.

El INEGI informó que la producción de vehículos ligeros fue de 329 mil 878 unidades en abril, con un crecimiento anual de 2.14%, mostrando avance en cuatro de los últimos cinco meses. Los camiones ligeros representaron el 79.78% de la producción.

Por marca, General Motors, Chrysler, Nissan y Volkswagen fueron las armadoras con mayor producción, representando el 55.87% del total. Chrysler registró un fuerte crecimiento de 108.63% anual por baja base de comparación, mientras que Volkswagen mostró un incremento de 16.84% anual, acumulando siete meses de crecimiento al hilo. En contraste, Nissan cayó 31.35% anual sumando cuatro meses consecutivos de caídas.

La producción acumulada en el primer cuatrimestre se posicionó como el segundo mejor registro histórico desde 2005, con un millón 299 mil 157 unidades, equivalente a un crecimiento de 0.9% respecto al mismo periodo de 2025.

Abril de 2026 se posicionó como el mejor mes de abril de toda la serie histórica, con 118 mil 859 unidades comercializadas, un aumento de 8.6% respecto a abril de 2025. El acumulado enero-abril registró un crecimiento de 4.8%, con 500 mil 512 unidades vendidas, posicionando al primer cuatrimestre de 2026 como el mejor inicio de año para el mercado interno desde 2005.