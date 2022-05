Mejores datos

La economía mundial esta trastocada por dos elementos centrales: la pandemia del Covid-19 y la guerra de Ucrania.

En Estados Unidos los efectos negativos han sido más graves que en muchas otras naciones. Washington no ha logrado imponer medidas que favorezcan su crecimiento y estabilidad, pero sí ha afectado el orden económico global.

La inflación en EU llegó en marzo pasado al 8.5 por ciento por tercer mes superior al crecimiento de los precios en México.

Los críticos del gobierno de la 4T se encargan de destacar el aumento inflacionario, que hasta hoy no ha llegado a 8 puntos, y el bajo crecimiento, estimado para este año en 2.5 por ciento, pero lo cierto es que las condiciones generales son mejores aquí que en el vecino del norte.

El peso mexicano rompió esta semana el piso de 20 unidades por dólar con una cotización de 19.96 pesos por divisa verde. En tres jornadas la apreciación acumuló 6.4 por ciento.

Para la empresa calificadora Fitch la calificación soberana para México se mantuvo en BBB- con perspectiva estable, gracias a la política macroeconómica prudente, finanzas externas sólidas y un nivel de deuda estable.

Claro está que lejos estamos de un escenario completamente positivo pero los signos vitales de nuestra economía se mantienen bajo control a pesar de las distorsiones globales de carestía y rompimiento de las cadenas productivas entre otras.

Baste citar el mensaje de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, quien advirtió que las tasas de interés en su país subirán de manera más agresiva. “si no vemos una bajada clara de la inflación”.

Son momentos de incertidumbre e inestabilidad en el mundo entero, en México también aun cuando el manejo responsable de las variables macroeconómicas ofrece tranquilidad al menos en el corto plazo.

SUSURROS

Mucho escándalo se ha hecho tras el anuncio de que vendrán a México 500 médicos cubanos para reforzar en salud la atención a mexicanos de zonas rurales y marginadas.

El afán de rechazar todo obnubila el análisis y pretende desconocer que solo en el IMSS existen 2 mil 678 vacantes en zonas apartadas de Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Morelos y Edomex, que los nacionales no quieren ocupar.

No se trata de desplazar si no de dar atención médica a quien carece de ella. Esa es la realidad.

Email: salvadormartinez@visionmx.com Twitter: @salvador_mtz