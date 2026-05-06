Mensaje para Morena

Claudia Sheinbaum usó el 5 de mayo para hablarle a Washington, pero también a los suyos. La frase “quienes piensan que la Presidenta se arrodilla están destinados a la derrota” no sólo apunta a las presiones extranjeras. También cae dentro de Morena. En plena tensión por Rocha Moya, que ha dejado incertidumbre y dudas al interior del partido, la mandataria trata de mostrar fuerza con un mensaje que busca cerrar dos frentes: afuera, donde ninguna potencia dicta línea; adentro, donde nadie debe confundir diálogo con debilidad.

Prepare sus palomitas

La Comisión Permanente arrancará este miércoles convertida en una mezcla de tribunal político, ring legislativo y desfile de evasivas. Sinaloa, Chihuahua y Coahuila serán el menú principal, aunque el platillo más esperado lleva el nombre de Enrique Inzunza, quien promete aparecer en el Senado para enfrentar preguntas sobre los presuntos nexos criminales que le achacan junto con Rubén Rocha. Morena, fiel a su costumbre de practicar el “aquí no pasa nada”, medirá hasta dónde aguanta la liga del respaldo incondicional, mientras PRI, PAN y Movimiento Ciudadano afilan discursos, señalamientos y probablemente también gargantas, porque a este paso la Permanente será permanente griterío.

Nada más avisen, porfi

En medio de la reunión de gabinete de ayer, Claudia Sheinbaum básicamente soltó algo así como ‘si ya están haciendo maletas, tengan la decencia de avisar. No me tengan aquí jugando a la jefa comprensiva mientras ustedes andan en campaña interna’. La mandataria ya movió sus piezas, ahora faltan aquéllas que aspiran a avanzar en el tablero y colocarse en un nuevo puesto bajo el amparo del nuevo partidazo… en crisis por sus propias contradicciones.

¿Desaire? Para nada

Pues que no, que los funcionarios federales que habían sido invitados a la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2026 de BBVA México no desairaron la invitación del grupo financiero, pues éste argumenta que con anticipación declinaron su asistencia porque ya estaban convocados por la mismísima presidenta Sheinbaum a la conmemoración oficial del 5 de mayo, en Puebla. El banco recibió sus disculpas, y asegura que la relación con la administración federal sigue siendo “sólida, fluida y de absoluta normalidad institucional. No existió desaire de ningún tipo”. Ok ok, pero mínimo los secretarios hubieran mandado un videíto o algo, ahora que más que nunca se necesita convencer a los inversores, ¿no?

Ambición pugilística

En Coyoacán, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar anunció, junto con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un torneo profesional de box el próximo 30 de mayo en Huayamilpas, así como el proyecto para crear un Salón de la Fama del boxeo en la demarcación. La alcaldía presume la rehabilitación de deportivos, gimnasios y albercas como parte de su impulso al deporte, mientras los tradicionales guantes verde y oro del CMB terminaron convertidos casi en símbolo oficial de la administración. Porque en Coyoacán ya no basta con gobernar: ahora también quieren pelear por el cinturón de capital del boxeo.