Adrián Rubalcava aseguró que la falla ocurrió fuera del Metro y que la CFE ya trabaja para restablecer la energía

Un disturbio eléctrico dejó sin servicio las estaciones Copilco y Universidad de la Línea 3 del Metro , por lo que la operación quedó limitada la tarde de este miércoles al tramo de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo.

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El director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava Suárez, sostuvo que la falla no se originó dentro del Metro, sino en una instalación eléctrica externa que afectó una subestación ubicada entre Universidad y Copilco. A través de sus redes sociales, el funcionario informó:

“Derivado de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del Metro, se vio afectada una subestación en el tramo Universidad-Copilco de la Línea 3”. Adrián Rubalcava Suárez

Derivado de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del @MetroCDMX, se vio afectada una subestación en el tramo Universidad–Copilco de la Línea 3.

Técnicos de la CFE trabajan para restablecer la energía en el tramo Miguel Ángel de Quevedo a Universidad.

Al momento, el… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 16, 2026

Labores de Restablecimiento y Evacuación

Intervención de CFE: Personal de la Comisión Federal de Electricidad trabaja en el restablecimiento de la acometida necesaria para energizar las vías.

Personal de la trabaja en el restablecimiento de la acometida necesaria para energizar las vías. Técnicos del Metro: Realizan la reparación de la subestación afectada .

Realizan la reparación de la . Maniobra de desalojo: La falta de energía obligó a detener un tren entre estaciones, por lo que se realizó el descenso de usuarios dentro del túnel con apoyo de Protección Civil y Seguridad Industrial.

Servicio Emergente y Reacción de los Usuarios

Actualmente, el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a Universidad es cubierto con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

#RTPinforma



Continuamos brindando apoyo de RTP en el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a Metro Universidad de la línea 3 del @MetroCDMX



Seguimos informando. pic.twitter.com/HDm53uEf1X — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) April 16, 2026

La suspensión parcial provocó inconformidad entre usuarios, quienes manifestaron su molestia en redes sociales. Aunque la dirección atribuyó la falla a una causa externa, los pasajeros señalaron que este incidente se suma a las constantes fallas, retrasos y suspensiones que han afectado al sistema en las últimas semanas. Los usuarios cuestionaron las interrupciones en sus traslados cotidianos y la saturación del servicio emergente.

La SSC apoyó en el traslado de usuarios del Metro mediante camionetas.

Estado Actual de la Línea 3 del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo pidió a las personas usuarias tomar previsiones, mientras se estima que la operación total de la Línea 3 podría restablecerse en poco tiempo.