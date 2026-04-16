Un disturbio eléctrico dejó sin servicio las estaciones Copilco y Universidad de la Línea 3 del Metro, por lo que la operación quedó limitada la tarde de este miércoles al tramo de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo.
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El director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava Suárez, sostuvo que la falla no se originó dentro del Metro, sino en una instalación eléctrica externa que afectó una subestación ubicada entre Universidad y Copilco. A través de sus redes sociales, el funcionario informó:
“Derivado de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del Metro, se vio afectada una subestación en el tramo Universidad-Copilco de la Línea 3”.Adrián Rubalcava Suárez
Derivado de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del @MetroCDMX, se vio afectada una subestación en el tramo Universidad–Copilco de la Línea 3.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 16, 2026
Técnicos de la CFE trabajan para restablecer la energía en el tramo Miguel Ángel de Quevedo a Universidad.
Al momento, el…
Labores de Restablecimiento y Evacuación
- Intervención de CFE: Personal de la Comisión Federal de Electricidad trabaja en el restablecimiento de la acometida necesaria para energizar las vías.
- Técnicos del Metro: Realizan la reparación de la subestación afectada.
- Maniobra de desalojo: La falta de energía obligó a detener un tren entre estaciones, por lo que se realizó el descenso de usuarios dentro del túnel con apoyo de Protección Civil y Seguridad Industrial.
Servicio Emergente y Reacción de los Usuarios
Actualmente, el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a Universidad es cubierto con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
#RTPinforma— Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) April 16, 2026
Continuamos brindando apoyo de RTP en el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a Metro Universidad de la línea 3 del @MetroCDMX
Seguimos informando. pic.twitter.com/HDm53uEf1X
La suspensión parcial provocó inconformidad entre usuarios, quienes manifestaron su molestia en redes sociales. Aunque la dirección atribuyó la falla a una causa externa, los pasajeros señalaron que este incidente se suma a las constantes fallas, retrasos y suspensiones que han afectado al sistema en las últimas semanas. Los usuarios cuestionaron las interrupciones en sus traslados cotidianos y la saturación del servicio emergente.
Estado Actual de la Línea 3 del Metro CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo pidió a las personas usuarias tomar previsiones, mientras se estima que la operación total de la Línea 3 podría restablecerse en poco tiempo.
Continúan los trabajos de técnicos de la CFE para restablecer la acometida en una subestación de rectificación eléctrica en la terminal Universidad de la Línea 3.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 16, 2026
El equipo de Alta Tensión del @MetroCDMX también se encuentra en el sitio para coordinar la energización de las…