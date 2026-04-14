Tras la mesa de diálogo entre Adrián Rubalcava Suárez y Fernando Espino Arévalo, ambas partes acordaron mantener coordinación y diálogo permanente para asegurar el servicio en las 12 líneas

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, luego de la reunión entre su director general, Adrián Rubalcava Suárez, y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, se alcanzaron los acuerdos necesarios para recuperar la operación total de los trenes en las 12 líneas de la red.

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La mesa de diálogo se realizó después de las afectaciones registradas por la reducción del servicio extraordinario y permitió que la administración del Metro y la representación sindical retomaran las negociaciones que mantenían desde hace varios meses.

En el encuentro participaron Adrián Rubalcava Suárez y el presidente nacional del sindicato, Fernando Espino Arévalo, quienes acordaron mantener un diálogo continuo para atender tanto las necesidades operativas del sistema como las demandas de la base trabajadora.

El Gobierno de la Ciudad de México y la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo concilian y acuerdan mantener un diálogo continuo.

Se restablece la operación de los trenes en las 12 líneas de la red del Metro, con servicio… pic.twitter.com/kLxKX9pIto — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 14, 2026

El Metro señaló que una de las principales coincidencias entre ambas partes fue la necesidad de trabajar de manera conjunta en el mantenimiento de las instalaciones fijas y del material rodante, ante los señalamientos del sindicato sobre la falta de convoyes en condiciones óptimas y el deterioro de parte de la infraestructura.

Adrián Rubalcava Suárez indicó que la administración del organismo y la dirigencia sindical también coincidieron en que una de las prioridades es reforzar el mantenimiento permanente de vías y trenes, así como mantener los estándares de seguridad en la transportación de usuarios.

Además, se acordó revisar las solicitudes planteadas por la base trabajadora y establecer mecanismos de coordinación entre el sindicato y la dirección general del Metro, con el fin de evitar nuevas afectaciones al servicio.

Fernando Espino Arévalo y Adrián Rubalcava Suárez reconocieron la disposición al diálogo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien instruyó reactivar las mesas de trabajo para dar respuesta a los planteamientos sindicales y buscar una solución de fondo.

Rubalcava Suárez refrendó el compromiso de la administración capitalina de trabajar de manera coordinada con los trabajadores del Metro, a quienes reconoció por la labor que realizan diariamente en uno de los sistemas de transporte más utilizados de la Ciudad de México.