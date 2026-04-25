México 86; la última vez que el Tri llegó al quinto partido, la gloria de Maradona y Argentina Campeón

La Mano de Dios y El Barrilete Cósmico; el equipo de Bilardo alzó el segundo título Mundial para la Albiceleste

Exactamente hace cuatro décadas, México se convirtió por segunda vez en anfitrión de una Copa del Mundo, gracias a la organización de la edición de 1986.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 1982: La resurrección de Italia o la Copa que confirmó a la Azzurra como antítesis de Brasil

Un Mundial que no le iba a tocar a nuestro país, porque apenas 16 años atrás, en 1970, ya lo había llevado a cabo, además de que la sede original era otra.

Sin embargo, el futbol y el destino quisieron que apenas poquito más de tres lustros después, México fuera nuevamente el epicentro del balompié mundial por un mes.

El Mundial que no debió ser para México

En 1974 en la víspera del Mundial en Alemania Federal, la FIFA había designado a Colombia como la sede del torneo a disputarse en 1986.

Pero el país sudamericano renunció a serlo oficialmente en noviembre de 1982, debido a que su estabilidad económica no era la adecuada para albergar el certamen, además de que el gobierno colombiano de aquel tiempo consideró que los requisitos de FIFA para ser sede eran excesivos e imposibles de cumplir.

Fueron cuatro países los que presentaron su candidatura de “emergencia“: Brasil, Canadá, México y Estados Unidos; en mayo de 1983, la FIFA decidió otorgarle el Mundial a nuestro país, debido a que declinó Brasil, mientras que Canadá y Estados Unidos optaron por apoyar la candidatura mexicana, impulsada por Emilio Azcárraga Milmo y Guillermo Cañedo, la cual presentó un proyecto sustentado con toda la infraestructura desarrollada para el Mundial de 1970, apenas 13 años antes.

La organización de la Copa del Mundo de 1986 en México estuvo cerca de también cancelarse, ya que nueve meses antes del torneo sucedió el terremoto del 19 de septiembre de 1985, el más devastador en la historia de la capital del país y estados aledaños, dejando a su paso más de diez mil muertos.

Los estadios e infraestructura deportiva no sufrieron daños, por lo que se optó por continuar y así fue que México se convirtió en el primer país en la historia en celebrar dos Copas del Mundo como anfitrión.

La última vez que el Tri llegó al quinto partido

Para esta edición fueron 24 participantes como en España 1982, aunque la diferencia fue que se quitó la segunda ronda de grupos y se establecieron los octavos de final, además de los cuartos.

La Selección Mexicana volvió a la justa en su calidad de país sede, luego de que no clasificó a la edición anterior por lo que había mucha expectativa alrededor de un equipo que era dirigido por el serbio Velibor Bora Milutinovic.

Un combinado Tricolor que tenía de máxima figura a Hugo Sánchez ya en el Real Madrid, además de ser absoluto referente nacional.

Pero también, esta Selección tenía a jugadores como Manuel Negrete, Tomás Boy, Fernando Quirarte, el arquero Pablo Larios, Luis Flores, Miguel España, y a Javier Vasco Aguirre, actual técnico de la Selección Mexicana.

En fase de grupos, México derrotó a Bélgica, empató con Paraguay y le ganó a Irak, para avanzar como primero del Grupo B con cinco puntos.

En octavos de final, eliminó a Bulgaria al ganarle 2-0 en el Estadio Azteca, con aquel mítico gol de Manuel Negrete de tijera, considerado como uno de los mejores goles en la historia de los Mundiales; el otro tanto lo marcó Raúl Servín.

Con ese triunfo, México avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentó a Alemania Federal en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Aquel juego terminó empatado sin goles y el pase a las semifinales se resolvió por la vía de los penales; ahí, los germanos ganaron 4-1 porque del lado nacional fallaron Fernando Quirarte y Raúl Servín.

Esa fue la última vez que México alcanzó los cuartos de final de una Copa del Mundo, por lo que han pasado cuatro décadas sin poder lograrlo de nueva cuenta, a ver si en este 2026 vuelve a suceder.

La gloria de Maradona; Argentina ganaba su 2° Mundial

México 86 fue la consagración de uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos: Diego Armando Maradona quien llevó a la Argentina dirigida por Carlos Salvador Bilardo al 2° título Mundial en su historia.

Ocho años antes, en Argentina 78 ganaron su primera Copa pero en España 82 se quedaron en segunda fase, por lo que traían hambre de regresar a los primeros planos.

Y con El Diego, El Pelusa, lo iban a conseguir ya que alcanzó su punto más alto, aunado a que era un equipo argentino que tenía muchísima calidad con Jorge Valdano, Óscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Daniel Alberto Passarella, José Tata Brown, Sergio Batista y el arquero Nery Pumpido, entre varios otros.

Maradona se encumbró desde los cuartos de final, porque fue el artífice del triunfo ante Inglaterra 2-1 en el Estadio Azteca; un partido muy cargado en lo político y social, porque en ese momento se llevaba a cabo la Guerra por las Islas Malvinas entre esos dos países.

Diego anotó un doblete, pero no cualquier doblete: un gol fue La Mano de Dios al 51′ cuando saltó en el área y le ganó la pelota con la mano al arquero Peter Shilton.

Y el segundo es El Barrilete Cósmico al 55′, como lo bautizó un narrador argentino al también denominado Gol del Siglo, con Maradona llevándose a cuanto inglés le salió desde media cancha sin poderle quitar el esférico, para luego quitarse también a Shilton y definir de forma brillante. Gary Lineker descontó por los ingleses al 81′.

En semifinales, Argentina eliminó a Bélgica 2-0 en el Azteca con otro doblete de Maradona, por lo que estaba confirmadísimo que Diego era un genio del futbol mundial, un tocado por Dios.

La Final enfrentó a la Albiceleste contra Alemania Federal el 29 de junio en el Estadio Azteca; los germanos, a esa altura de la historia ya eran potencia y buscaban su tercer título del Mundo tras ganarlo en 1954 y 1974.

Argentina comenzó con todo ese juego y al 23′ el Tata Brown puso el 1-0; al 55′, el brillante Jorge Valdano anotó el 2-0 y los sudamericanos ya se sentían campeones. Pero esa Alemania era brutal y por algo había llegado a la Final.

Al 73′, Karl-Heinz Rummenigge puso el 2-1 y al 80′, el goleador Rudi Völler el 2-2 con lo que fue un mazazazo para los argentinos, pero no lo suficientemente fuerte porque al 83′, Jorge Burruchaga puso el 3-2 final para la consagración de Argentina, con un Maradona que alzó la Copa del Mundo y quedó en el Olimpo para siempre.