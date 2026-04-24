México 86: Quién es quién en la película de Netflix sobre el Mundial y su historia oculta

Con un elenco encabezado por Diego Luna, la cinta explora el lado oculto del futbol con humor, sátira y crítica social.

El Mundial de 1986 regresa a la conversación, pero ahora desde la pantalla. La plataforma Netflix anunció el estreno de “México 86”, una producción que aborda cómo el país logró convertirse en sede de una Copa del Mundo por segunda ocasión, mostrando el juego que se disputó fuera de la cancha.

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La película toma como punto de partida uno de los momentos más emblemáticos en la historia del futbol, marcado por figuras como Diego Armando Maradona y episodios inolvidables como el “Gol del Siglo” y la “Mano de Dios”. Sin embargo, la narrativa se aleja del terreno de juego para centrarse en las decisiones políticas y estratégicas que hicieron posible el torneo.

La trama sigue a Martín de la Torre, interpretado por Diego Luna, un personaje que utiliza su ingenio y relaciones para asegurar la sede mundialista tras la renuncia de Colombia. A través de este relato, la cinta expone tensiones diplomáticas, intereses económicos y negociaciones contrarreloj.

Con un enfoque de humor negro y sátira, la producción retrata la idiosincrasia mexicana y los mecanismos de poder que influyeron en el futbol de aquella época. La historia plantea que el verdadero partido comenzó mucho antes del silbatazo inicial, en oficinas y reuniones privadas.

Reparto de México 86

El elenco reúne a figuras destacadas del cine mexicano:

Diego Luna como Martín de la Torre

Karla Souza como Susana Gómez-Mont

Daniel Giménez Cacho como Emilio Azcárraga

Álvaro Guerrero como Guillermo Cañedo

Memo Villegas como Hugo Sánchez

Una historia vigente rumbo al 2026

El estreno de “México 86” llega en un momento clave, a las puertas del Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La película no solo recupera un episodio histórico, sino que también invita a reflexionar sobre el papel del país en el futbol internacional y las decisiones que marcan estos eventos.