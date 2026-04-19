México activa diálogo con la Comisión Europea en Bruselas

El canciller Roberto Velasco inició una gira en Bruselas tras acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en Barcelona

El canciller Roberto Velasco inició una gira de trabajo en Bruselas, tras acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita oficial a Barcelona. La agenda incluye reuniones con funcionarios europeos para fortalecer el diálogo bilateral.

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El viaje tiene como objetivo dar seguimiento al proceso de actualización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el canciller sostendrá encuentros con representantes de la Comisión Europea.

La Cancillería informó que las reuniones buscan avanzar en los términos del acuerdo modernizado. El gobierno mexicano mantiene como prioridad consolidar mecanismos de cooperación económica, política y comercial con la Unión Europea.

El Acuerdo Global entre México y la Unión Europea entró en vigor en el año 2000 y establece el marco de relaciones bilaterales. Desde entonces, ambas partes impulsan su actualización para incorporar nuevas áreas como comercio digital, sostenibilidad y regulación tecnológica.

La gira en Bruselas forma parte de la estrategia diplomática del gobierno federal para fortalecer vínculos multilaterales. La participación del canciller se centra en mantener la continuidad de las negociaciones técnicas y políticas con las instituciones europeas.

El proceso de modernización del acuerdo continúa en fase de diálogo político. Las reuniones en Bruselas buscan definir avances concretos en los términos del nuevo instrumento que regirá la relación entre México y la Unión Europea.