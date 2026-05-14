México aplaza la urgencia del T-MEC

La presidenta Sheinbaum afirmó que México mantiene conversaciones con sus socios comerciales sobre el T-MEC, pero descartó acelerar una revisión condicionada por coyunturas electorales

Al afirmar que el gobierno mexicano no considera urgente acelerar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pese a las presiones comerciales vigentes con Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México mantiene comunicación con sus socios regionales, pero busca que cualquier negociación responda a una visión estratégica y no a condiciones políticas temporales.

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“Con relación al tratado, pues vamos a invitar al secretario de Economía para que pueda informarles. Vamos avanzando. No hay prisa. Por supuesto que queremos que los aranceles que actualmente tenemos disminuyan. Eso sí, nos interesa muchísimo.

“Pero digamos de la revisión, pues estamos viendo en qué momento no queremos, digamos que la parte más política de elecciones y demás que hay en Estados Unidos y luego posteriormente en México influya, sino que sea realmente una visión de largo plazo de las tres economías, de los tres estados, de las tres naciones”, declaró.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el gobierno sí mantiene interés en reducir los aranceles impuestos por Estados Unidos, aunque separó ese objetivo de la revisión estructural del tratado. Señaló que el proceso debe construirse con perspectiva de largo plazo para las tres economías de Norteamérica y evitar que las elecciones en Estados Unidos y México distorsionen el diálogo comercial.

La presidenta informó que funcionarios mexicanos sostuvieron reuniones recientes en Washington, mientras el equipo diplomático también mantuvo contactos con Canadá para avanzar en la coordinación regional. Indicó que la Secretaría de Economía presentará información específica sobre el estado de las conversaciones comerciales.

En paralelo, Sheinbaum se reunió con representantes del sector empresarial, quienes expusieron inquietudes sobre el entorno económico y la relación comercial con Estados Unidos. La mandataria informó que el encuentro abordó temas sectoriales y mecanismos para acelerar inversiones privadas mediante el nuevo esquema de ventanilla única impulsado por el Ejecutivo.

Ese mecanismo contempla autorizaciones en un plazo máximo de 60 días para la mayoría de inversiones manufactureras, con exclusión de sectores sujetos a evaluaciones ambientales más complejas.

Según la presidenta, los empresarios respaldaron la estrategia y coincidieron con el gobierno en una expectativa de mejor desempeño económico para el segundo semestre del año.

Sheinbaum también confirmó que una representación de la Unión Europea visitará México el 21 de mayo para avanzar en un acuerdo integral comercial. Afirmó que ese proceso no compite con el T-MEC y forma parte de una estrategia para ampliar mercados de exportación sin alterar la relación comercial con América del Norte.