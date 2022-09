México avanza a cuartos en Copa América de basquetbol

EFE

Foto: EFE

Recife (Brasil).- La selección de Venezuela derrotó este lunes por 74-80 a México y ambas avanzaron a los cuartos de final de la Copa América de baloncesto, que se disputa hasta el próximo domingo en la ciudad brasileña de Recife.

Venezuela, todavía con un partido pendiente ante Estados Unidos, tiene cuatro puntos y en caso de caer frente a los norteamericanos terminaría con cinco, mientras que México cerró su participación en la primera fase con cinco unidades, resultado de dos triunfos y la derrota de este lunes.

A BIG second half saw 🇻🇪 Venezuela triumph over Mexico in Recife!#AmeriCup pic.twitter.com/OZgios3wxI

— FIBA (@FIBA) September 5, 2022