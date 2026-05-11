México bajo sospecha: de la diplomacia a la amenaza militar

Las acusaciones contra políticos sinaloenses han detonado una crisis inédita con Washington, donde la narrativa ya no distingue entre crimen organizado y Estado

Hay semanas que tensan la cuerda. Y hay semanas que la revientan. Esta última pertenece, sin duda, a la segunda categoría.

La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una fase de confrontación abierta, sin matices ni diplomacia de contención. Lo que antes se negociaba en privado, hoy se grita en público. Y lo que antes se insinuaba, hoy se acusa sin rodeos.

Las imputaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, un senador en funciones y una red de funcionarios vinculados a áreas clave como seguridad y finanzas, marcan un punto de inflexión. No se trata sólo de individuos. En la narrativa estadounidense, se trata de estructuras infiltradas, de un aparato estatal presuntamente penetrado por el narcotráfico, particularmente por el Cártel de Sinaloa.

Washington cambia el tono: de socio a sospechoso

El presidente Donald Trump no se anduvo por las ramas. Primero, advirtió sobre posibles acciones terrestres en territorio mexicano. Después, cruzó una línea que durante décadas se evitó: afirmar que México está gobernado por narcotraficantes. “Los cárteles gobiernan México, nadie más”, aseguró.

No es retórica improvisada. Es una construcción política deliberada.

El mensaje tiene múltiples destinatarios. Hacia adentro, refuerza la narrativa de seguridad nacional en plena lógica electoral. Hacia afuera, establece una justificación anticipada para acciones más agresivas. Y hacia México, coloca al gobierno en una posición defensiva y reactiva.

La nueva doctrina: narcotráfico como terrorismo

La Estrategia Nacional de Control de Drogas anunciada por Estados Unidos no es un documento técnico más. Es, en los hechos, un cambio doctrinal.

Equiparar a los cárteles con organizaciones terroristas redefine el campo de acción. Declarar al fentanilo como un arma de destrucción masiva no es sólo una exageración retórica; es un mecanismo legal que amplía las facultades de la Casa Blanca para actuar fuera de su territorio.

Eso incluye operaciones extraterritoriales.

El choque con Palacio Nacional

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido consistente: exigencia de pruebas, rechazo a detenciones sin sustento y defensa de la soberanía.

En términos jurídicos, la postura parece impecable. En términos políticos, el costo es alto. Porque bajo el Tratado de Extradición vigente entre ambos países, Estados Unidos puede solicitar detención provisional de sospechosos y tiene 60 días para sustentar las acusaciones.

Así, mientras México pide evidencias, Estados Unidos actúa bajo su propia lógica de inteligencia. Y en ese desfase se abre un vacío peligroso.

La presión se extiende: consulados bajo la lupa

Como si el frente de seguridad no fuera suficiente, el gobierno estadounidense abrió otro flanco: la investigación de los 53 consulados mexicanos en su territorio.

El argumento es delicado: posible intervención en política interna.

El Departamento de Estado ha insinuado el eventual cierre de misiones consulares mexicanas en Estados Unidos.

Un escenario sin precedentes

Lo que estamos viendo no tiene comparación reciente: seguridad, política, diplomacia y una narrativa de confrontación total al mismo tiempo.

México está ante una disyuntiva histórica: demostrar control institucional y voluntad política para enfrentar la infiltración criminal, o permitir que otros justifiquen hacerlo por él.

Ya lo dijo Donald Trump: “Si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos”.