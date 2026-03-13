El canciller Juan Ramón de la Fuente participará en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Colombia en representación de Claudia Sheinbaum

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, confirmó que representará a la presidenta Claudia Sheinbaum en la próxima reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), encuentro que consideró relevante por el momento geopolítico que atraviesa la región y el sistema internacional.

De la Fuente explicó que la cita de mandatarios y representantes de gobiernos latinoamericanos se desarrollará en un contexto internacional complejo, lo que vuelve prioritario preservar los principios de cooperación regional más allá de las diferencias ideológicas entre los países.

Sostuvo que los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe han requerido años de trabajo diplomático y político, por lo que la CELAC constituye uno de los espacios donde los gobiernos pueden revisar la situación regional y buscar coincidencias que permitan avanzar en proyectos comunes.

El titular de la Cancillería indicó que uno de los objetivos centrales del foro consiste en sostener los principios de integración regional y reforzar la cooperación entre los países miembros, especialmente en momentos de tensiones globales y reconfiguración del orden internacional.

Señaló que la CELAC ofrece una plataforma para discutir iniciativas concretas que permitan pasar del diálogo político a la cooperación práctica, mediante proyectos que involucren a varios países de la región.

Como ejemplo de estos mecanismos, el canciller recordó la reciente inauguración en Querétaro de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), un organismo impulsado en el marco de la CELAC que busca promover la cooperación científica y tecnológica entre los países latinoamericanos.

El funcionario explicó que proyectos de ese tipo permiten encontrar puntos de convergencia entre gobiernos con distintas orientaciones políticas, al enfocarse en áreas estratégicas como la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación regional.

Destacó que la próxima reunión también tendrá un componente internacional adicional, ya que se prevé la participación de varios presidentes y jefes de Estado de países africanos.

La presencia de estos mandatarios abrirá un espacio de diálogo entre América Latina, el Caribe y África, lo que convertirá la reunión en un encuentro birregional orientado a explorar nuevas áreas de cooperación política, económica y tecnológica.

De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, este acercamiento entre ambas regiones resulta oportuno en el actual escenario internacional, donde distintos bloques regionales buscan ampliar sus vínculos estratégicos para fortalecer su posición en el sistema global.

El canciller subrayó que el diálogo birregional puede traducirse en proyectos específicos que vinculen a los países latinoamericanos con naciones africanas en áreas como desarrollo científico, comercio, cooperación técnica y formación de capacidades.