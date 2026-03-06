México debuta con triunfo en Clásico Mundial de Béisbol 2026 ante Gran Bretaña impulsado por Jonathan Aranda

Jonathan Aranda conectó un jonrón de tres carreras en la octava entrada y guio a la Selección Mexicana al triunfo 8-2 sobre Gran Bretaña en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Selección Mexicana de Béisbol consiguió su primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 gracias a un momento decisivo protagonizado por Jonathan Aranda. El primera base de los Tampa Bay Rays conectó un cuadrangular de tres carreras en la octava entrada, rompiendo el empate y encaminando el triunfo del equipo tricolor. En su recorrido por las almohadillas, Aranda fue escoltado por Jarren Durán y Randy Arozarena, en una jugada que permitió a México dejar atrás la presión histórica de no haber ganado anteriormente en un debut dentro de esta competencia.

La novena mexicana terminó imponiéndose por pizarra de 8-2 ante una férrea Gran Bretaña que resistió los embates mexicanos durante prácticamente todo el juego, pero no le fue suficiente para consumar una sorpresa y sufrió su primera derrota del certamen ante un viejo verdugo como el equipo de Benjamín Gil, que en 2023 también lo venció con dificultad.

La primera carrera mexicana llegó en el segundo inning cuando Ignacio Álvarez Jr. conectó un jonrón en solitario que adelantó al equipo nacional. Tan pronto llegó al plato, el tercera base de los Atlanta Braves se puso una máscara de Nacho Libre para festejar en grande en una de las tardes más esperadas para la afición azteca que, al ritmo de “El Rey” (1971) de José Alfredo Jiménez, cantó y bailó en el Daikin Park de Houston, Texas, a lo largo del encuentro.

Javier Assad batalló más que Jack Anderson en la primera entrada al necesitar 20 pitcheos contra 16, además de permitir a un bateador llegar hasta la antesala. Pero de pronto, el bateo tricolor despertó en el segundo rollo con un jonrón de Nacho Álvarez Jr. por todo el jardín izquierdo que encendió de júbilo las gradas del Daikin Park para romper el cero en la pizarra.

¡ARANDA!

HR de tres carreras del tijuanense y México toma la delantera. pic.twitter.com/zGE7PkqD1g — MLB México (@MLB_Mexico) March 6, 2026

Assad y Anderson se enfrascaron en un duelo de pitcheo, que culminó cuando el manejador británico Brad Marcelino mandó la grúa para remover a su abridor de la lomita luego de tres entradas con tres ponches, dos hits, un jonrón y un error permitido por el lanzador de los Worcester Red Sox.

Posteriormente, fue Benji Gil quien removió al lanzador de Chicago Cubs, con labor de cuatro entradas, dos strikeouts, dos imparables permitidos y una base por bolas otorgada para el oriundo de Tijuana, Baja California.

La jugada de la polémica llegó en la parte baja del quinto episodio cuando un batazo de Trayce Thompson encaminó a Ian Lewis Jr. a que recorriera de primera a tercera, pero los ampáyers señalaron que no tocó la segunda almohadilla. Sin embargo, tras la revisión, la marcación se revirtió, ya que si bien no pisó la base, con inteligencia alcanzó a rozarla con un dedo, por lo que la decisión se cambió a safe. Pero a pesar de tenerlo en la antesala, Luis Gastlum resolvió y evitó el daño.

El Tri parecía tener todo bajo control, pero Alejandro Kirk no pudo aprovechar que tenía en tercera a Joey Ortiz en la sexta entrada y un robo de base de Jarren Durán que se posicionó en segunda, por lo que México dejó ir una inmejorable oportunidad de extender la ventaja. Y terminó por pagarlo muy caro.

De inmediato, en la parte baja de ese rollo, Harry Ford pegó un cuadrangular en solitario con un elevado al jardín izquierdo y emparejó los cartones 1-1. Había juego nuevo en Houston.

Gran Bretaña estaba en su momento y no quería desperdiciarlo como sí hizo la novena mexicana. Los británicos amenazaban con dos hombres en base; Iván Johnson bateó sencillo al bosque izquierdo donde Randy Arozarena vio el peligro cuando Matt Koperniak intentó llegar hasta el plato y sacó su bazooka para fusilar e impedir que la isla se fuera al frente.

¡Final del juego y triunfo de México! 🇲🇽👏🏻

La novena mexicana abre el World Baseball Classic con victoria. ⚾ pic.twitter.com/nhuic9I2t3 — MLB México (@MLB_Mexico) March 6, 2026

El nerviosismo comenzaba a recorrer la banca tricolor mientras el juego entraba en sus horas más álgidas. Entonces, Jarren Durán conectó un roletazo por el jardín derecho para despertar la ofensiva nacional. Randy Arozarena pegó otro sencillo y entonces Jonathan Aranda bateó un poderoso jonrón que los envió a la caja registradora para romper el empate. El tijuanense dio de saltos mientras una Bandera de México sostenía su rizado cabello, una imagen que cambió por completo la tarde.

Todavía en el noveno inning, por fin apareció Alek Thomas. El jardinero central aprovechó un robo de colchoneta de Jared Serna y un sencillo de Nick Gonzales para batear un rodado hacia el jardín central productor de dos carreras. Y en el siguiente turno, Joey Ortiz remolcó al jugador de Arizona Diamondbacks para extender la ventaja.

El cubano naturalizado mexicano volvió al bate y pegó un sencillo que envió a Ortiz al pentágono para extender a 8-1 la paliza definitiva, misma que redondeó Andrés Muñoz de los Seattle Mariners, quien se relajó y permitió una carrera de Lewis Jr. hasta que finalmente colgó el último out para sellar el triunfo de México 8-2.