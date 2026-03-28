México exige investigación a EU tras la muerte de un connacional bajo custodia del ICE

La SRE demandó revisar el centro de Adelanto por deficiencias médicas y activó el protocolo consular para asistir a la familia del fallecido.

El Gobierno de México , a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) , exigió este viernes una investigación a Estados Unidos , tras el fallecimiento, la noche del 25 de marzo , de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California.

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La SRE expresó, en un comunicado, que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado del deceso por las autoridades migratorias, por lo que “agotará todas las instancias legales y diplomáticas” para visibilizar la problemática y la atención de este caso.

Según la dependencia, el connacional fue “traslado a un hospital en Victorville, California, donde falleció” , aunque aclaró que “hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente” .

El consulado activó el protocolo consular designado , estableciendo contacto con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

Además, precisó que se “mantiene comunicación con las autoridades pertinentes” para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos .

Tras la muerte del mexicano, la SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que “estos lamentables casos no continúan” , y demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto “por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”.

Desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense Donald Trump , Washington soportó su política migratoria y ha detenido a más de 177.000 mexicanos , de los cuales han fallecido más de una decena mientras se encontraban custodiados por agentes del ICE .