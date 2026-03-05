La Casa Blanca anunció la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por Donald Trump para el 7 de marzo en Miami con mandatarios aliados de América Latina

La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , convocó a una cumbre regional denominada “Escudo de las Américas”, programada para el 7 de marzo de 2026 en Miami, Florida, con la participación de jefes de Estado de América Latina con el propósito de discutir migración, seguridad hemisférica y combate al narcotráfico.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, explicó que la reunión pretende “promover libertad, seguridad y prosperidad en nuestra región” y consolidar una coalición entre gobiernos latinoamericanos para enfrentar la migración irregular, las redes criminales transnacionales y los grupos vinculados al narcotráfico.

Entre los mandatarios confirmados figuran Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz Pereira, de Bolivia; Rodrigo Chaves Robles, de Costa Rica; Luis Abinader, de República Dominicana; Daniel Noboa, de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador; Nasry Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay y Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago.

La vocería presidencial estadounidense también adelantó la posible asistencia del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, cuatro días después de la cumbre. La Casa Blanca no precisó cuáles serían los dos países restantes para completar la lista de doce naciones anunciadas.

México no figura entre los gobiernos convocados al encuentro hemisférico. La ausencia resulta significativa en el escenario regional debido al peso económico y geopolítico del país, así como por su cercanía territorial con Estados Unidos y su papel central en los debates sobre migración y seguridad fronteriza.

El encuentro de Miami también se inscribe en la estrategia geopolítica de Washington para contener la presencia económica y política de China en América Latina, especialmente en sectores vinculados con energía, minerales estratégicos, infraestructura y rutas comerciales.

La portavoz Leavitt sostuvo que los mandatarios convocados integran “una coalición histórica” para coordinar acciones regionales frente a amenazas comunes. El gobierno estadounidense considera que el fortalecimiento de alianzas con gobiernos afines permitirá consolidar su liderazgo político en el hemisferio occidental.

Analistas han interpretado la convocatoria como una actualización de la histórica Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado por Estados Unidos en 1823 bajo la premisa de “América para los americanos“, ahora adaptado a un contexto de competencia geopolítica con China y otras potencias extrarregionales.

La cumbre “Escudo de las Américas” representa así uno de los movimientos diplomáticos más visibles de la administración Trump para articular un bloque político regional.