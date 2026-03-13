La presidenta Sheinbaum reiteró que México continuará impulsando el diálogo diplomático, el envío de ayuda humanitaria y posibles mecanismos de cooperación económica con la isla

El gobierno de México expresó respaldo al inicio de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos y reiteró su política exterior basada en la promoción del diálogo diplomático, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales.

LEE ADEMÁS: Decomisan 271 kilos de fentanilo y detienen a jefe criminal en Colima

Durante la conferencia matutina en Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los acercamientos entre ambos países representan un paso positivo después de décadas de tensiones políticas y económicas que han marcado la relación bilateral.

La mandataria recordó que México ha mantenido una postura constante en favor del diálogo entre las naciones y consideró indispensable que continúen los esfuerzos diplomáticos para atender las consecuencias derivadas del bloqueo económico impuesto a la isla.

“Siempre México va a promover la paz y el diálogo diplomático, particularmente frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba con el bloqueo que ha generado diversas problemáticas”, afirmó.

La titular del Ejecutivo reiteró que su administración mantendrá el respaldo al pueblo cubano tanto por razones humanitarias como por los principios constitucionales que orientan la política exterior mexicana en materia de cooperación internacional.

El gobierno mexicano ha enviado ayuda humanitaria a la isla en distintos momentos y ha recibido reconocimiento público del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien agradeció los apoyos provenientes tanto de la sociedad civil mexicana como de las autoridades federales.

Sheinbaum destacó que dichos envíos han llegado directamente a la población cubana y rechazó versiones difundidas en algunos medios de comunicación que afirmaban que el gobierno de Cuba comercializaba los insumos enviados desde México.

“En una de las televisoras se dijo que el gobierno de Cuba estaba vendiendo la ayuda humanitaria que llegaba de México, cosa que es absolutamente falsa“, señaló.

La presidenta indicó que existen registros visuales y testimonios de la población cubana que muestran la distribución directa de los apoyos en comunidades y hogares de la isla.

Hasta el momento se han efectuado tres viajes marítimos con cargamentos humanitarios desde México hacia Cuba y confirmaron que los envíos continuarán durante los próximos meses.

La administración federal también explora mecanismos adicionales de cooperación económica que permitan fortalecer el intercambio comercial entre ambos países en el contexto del actual escenario internacional.

Entre las alternativas analizadas se encuentran esquemas para el suministro de petróleo y otros productos estratégicos que puedan apoyar la economía cubana a través de acuerdos comerciales bilaterales.